Кабмин выделит миллиард на поддержку украинского кино

В 2019 году Кабинет министров выделит 1 млрд грн на поддержку украинского кинематографа

В 2019 году Кабинет министров выделит 1 млрд грн на поддержку украинского кинематографа. Фото: espreso.tv

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

Гройсман отметил, что украинское кино становится все популярнее. Так, в 2018 году уже была завершена съемка 29 лент, причем год еще даже не закончился.

«Чтобы темпы съемок наших фильмов не уменьшались, на следующий год мы выделяем 1 млрд грн на поддержку кинематографа. Классных украинских лент станет еще больше. Приходите в кинотеатры!», — призвал глава правительства.

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