Кабмин выделит 11 млрд гривен на развитие регионов

Фото: Корреспондент.net Кабмин профинансирует регионы

На развитие регионов правительство Украины выделяет 11 млрд гривен. Эти деньги пойдут на помощь с детскими садами, образованием и здравоохранением.

Кабинет министров планирует выделить около 11 млрд гривен на развитие регионов. Об этом у себя в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

“Правительство выделяет на развитие регионов около 11 млрд гривен, но предлагает четкие приоритеты направления средств. Если есть задача ликвидировать очередь в детские сады – пожалуйста, региональная власть, проецируйте, мы проинвестируем”, – написал он.

Также премьер обещает помощь с образованием и медициной.

“Мы готовы помочь с модернизацией системы профтехобразования – для подготовки кадров для промышленности и с обновлением учреждений здравоохранения – люди должны лечиться в современных больницах. Но подчеркиваю: ответственность местной власти – залог успеха”, – добавил Гройсман.

Напомним, правительство направило дополнительные 6,4 млрд гривен на повышение пенсионных выплат в октябре 2017 года.