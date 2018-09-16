Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2019

Фото: Корреспондент

Проект госбюджета на 2019 год поступил в Раду

14 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2019 год.

Кабинет министров Украины 15 сентября внес в Верховную раду проект госбюджета-2019. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Таким образом, проект закона №9000 от 15.09.2018 «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» вынесен на рассмотрение парламента. Текст документа пока отсутствует.

Ранее Кабмин назвал основные показатели бюджета-2019. В частности, в следующем году, как ожидает правительство, экономика Украины вырастет на 3%, а инфляция составит не более 8%.

Также сообщалось, что в проекте госбюджета на 2019 год на оборонную сферу заложено 209,5 млрд гривен.

В свою очередь на дорожные работы в 2019 году правительство намерено выделить 56 млрд гривен.

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