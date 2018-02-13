Кабмин утверждает, что теневая экономика Украины не превышает 33% ВВП

Минэкономразвития опубликовало аналитический материал, согласно которому уровень теневой экономики Украины в прошлом году упал на 3% по сравнению с периодом январь — сентябрь 2016 г. и составил 33% ВВП.

«По предварительным подсчетам Минэкономразвития, в январе — сентябре 2017 г. уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 3 процентных пункта меньше показателя 9 месяцев 2016 г.», — цитирует УНИАН материалы Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что постепенный выход экономики из теневого сектора — это результат укрепления тенденции ее посткризисной стабилизации, ослабления инвестиционных рисков (макрофинансовой стабилизации), продолжения реформ и улучшения ожиданий бизнеса и населения.

В качестве сдерживающих факторов детенизации экономики названы низкий уровень доверия к институтам власти, наличие неконтролируемых территорий на востоке страны и сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы.

Уровень теневой экономики в секторе недвижимости снизился в 2017 г. до 38% (46% по состоянию на 2016 г.), в секторе оптовой и розничной торговли — до 22% (27% в 2016 г.), в перерабатывающей промышленности – до 27 с 34%, в строительстве — до 28 с 34%, в финансовой и страховой деятельности — до 49 с 53%.

Напомним, по подсчетам МВФ, средний размер теневой экономики Украины — 44,8% ВВП.

Источник