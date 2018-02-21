Кабмин утвердил стратегию реформирования государственных банков

Владимир Гройсман

Из открытых источников

Кабинет министров Украины утвердил стратегию реформирования государственных банков. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua.

Предусматривается, что доля государственного сектора на банковском рынке сократится до 24% (с 55%) в течение 5 лет. Госбанки смогут получить 38 млрд грн прибыли до налогооблажения к 2022 году, а рентабельность капитала составит 18%.

Ожидается выделение 440 млрд грн для финансирования корпоративного сегмента. При этом процентные ставки для кредитования сократятся на 7-12 п.п.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов внести предложения по системному аудиту формирования вкладов физических лиц.

«Я поручаю Министерству финансов внести предложения правительству по системному аудиту формирования вкладов физических лиц, формирования стратегии обращения с такими активами. Чтобы вся страна знала, какие активы, как они продаются», — сказал он.

Отметим, что на данный момент в Украине 4 государственных банка — «ПриватБанк», «Ощадбанк, «Укрэксимбанк», «Укргазбанк».

Новости по теме: Кабмин утвердил новый стандарт начального образования

Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram

и Facebook.

Оперативно и лаконично о самом важном

