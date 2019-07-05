Кабмин утвердил стратегию развития дорог местного значения. Транспорт, Экономика

Сегодня, 5 июля, Кабинет министров Украины утвердил Стратегию развития дорог территориального значения 2020-2024. Об этом в Facebook написал исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

«Для большой части жителей Украины это основные дороги, ведущие в школы, больницы, железнодорожных станций, культурных центров», — написал он.

Территориальные дороги составляют почти половину общей протяженности дорог — более 46%. Это 22000 км дорог. Однако Новак отметил, что финансирование ремонтов, а также содержание Т-дорог на протяжении десятков лет происходило по остаточному принципу. «Даже в последние 2-3 года, фокусируемся преимущественно на международных, национальных, региональных дорогах», — признал Новак.

По его словам, стратегия Т-дорог, логично дополняет Программу развития дорог государственного значения 2018-2022, которую сейчас Укравтодор успешно реализует, и «решит многие задачи — от развития отдельных регионов — к экономическому росту всей страны».

Дополнено. Стратегия Т-дорог на 2020-2024 годы предусматривает несколько вариантов реализации, которые планируется применить комплексно в зависимости от технических характеристик дороги, особенностей регионов и доступности ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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Первый путь — это капитальные ремонты, один из вариантов которого — новая для Украины технология так называемого укатанного бетона.

«В Европе эту технологию активно применяют на местных дорогах. Вместо нескольких слоев битумных масс — на укрепленное основание укладывается один слой укатанного бетона, что позволяет экономить время выполнения работ и снижает расходы», — отметил Новак.

Такую технологию Укравтодор предлагает использовать в юго-восточных и центральных областях. В компании отмечают, что с одной стороны, это даст импульс развитию внутреннего рынка (производству цемента), использованию местных природных ресурсов (известняка), с другой — позволит обеспечить качественное покрытие в регионах с большой интенсивностью движения, где есть большая нагрузка на дорогу и высокие температуры в летний период.

Второй вариант — холодный ресайклинг. Это распространенный сейчас метод ремонта дорог, когда снимается верхний слой покрытия, перерабатывается и с добавлением вяжущих материалов укладывается снова. Укравтодор рекомендует применять его в северо-западных областях.



Третий вариант капитального ремонта Т-дорог предусматривает использование отходов промышленности. В Укравтодоре предлагают применять этот вариант в местах расположения крупных промышленных производств, особенно в восточных областях.

Отдельно стоит отметить, что использование технологий укатанного бетона и добавления отходов промышленных производств требует изменений в Государственные строительные нормы (ГСН) и ДСТУ.

«Там, где ситуация позволяет — будем идти другим путем — выполнять текущий ремонт. К сожалению, протяженность дорог, где можно делать такие ремонты, невелика — 15%. Остальные требуют капитального ремонта», — подчеркнул Новак.

В текущем году Укравтодор рассчитывает отремонтировать от 1500 до 1800 км автодорог.





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