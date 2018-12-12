Кабмин утвердил план внедрения военного положения. Новости политики — Деловая столица

Правительство утвердило план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в 10 областях Украины

Кабмин утвердил план внедрения военного положения. Фото: depo.ua

Соответствующее решение было утверждено на заседании правительства, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

В частности, правительство определило задачи министерствам, другим органам исполнительной власти, СБУ, Службе внешней разведки, Управлению госохраны и органам местного самоуправления о введении и обеспечения мер правового режима военного положения, а также сроки их выполнения.

Также документ предполагает, что будут приняты срочные меры относительно установления порядка использования защитных сооружений гражданской защиты, уточнения расчетов населения по укрытию в таких сооружениях, состава органов по эвакуации, планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.

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