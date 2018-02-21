Кабмин утвердил новый стандарт начального образования

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Пресс-служба Кабмина

Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт начального образования. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua.

Нововведения будут применяться с 1 сентября 2018 года для учеников, обучающихся по программам 12-летней школы.

Как передает «РБК-Украина» со ссылкой на пояснительную записку, ключевыми компетентностями утвержденного стандарта начального образования является свободное владение учениками украинским языком, способность общаться на родном языке, определение простых математических зависимостей в окружающем мире, формирование любознательности, осознание основ экологического природопользования, овладение основами цифровой грамотности и другое.

Стандарт начального образования определяет базовый учебный план с указанием дисциплин и необходимого для их изучения количества часов. Учебные планы разработаны с учетом языка преподавания и особенностей образовательных потребностей в спецклассах и спецшколах.

Как рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман журналистам, Минобразования займется оснащением всего процесса обучения новой мебелью, методиками, оборудованием и т.д. На это уже было выделено 1 млрд грн. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«По-другому будет организован сам процесс образования. Будут развиваться компетентные направления, будет другая среда в самой школе. Это совсем другой психологический подход к открытию возможности талантов украинских детей. Это мы вводим с 1 сентября 2018 года, это позволит нам в будущем перейти ко второму этапу — базовое образование в целом и высшее образование. Все этапы рассчитаны. Сегодня начальная школа — 2018, затем 2022 — базовое образование и 2027 — высшее образование», — сказал он.

Ранее Кабинет министров одобрил проект изменения в закон «Об образовании», который предполагает продолжение переходного периода имплементации языковой статьи до 2023 года.

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