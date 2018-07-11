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Кабмин утвердил для вузов количество бюджетных мест

Мировая экономика 11 Июл 2018
Кабмин утвердил для вузов количество бюджетных мест
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  • Кабмин утвердил для вузов количество бюджетных мест  Эксперт Украина

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