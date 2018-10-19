Кабмин собирается на экстренное заседание

По информации СМИ, заседание касается цен на газ.

Здание Кабинета министров Украины / REUTERS

Кабинет министров Украины проведет экстренное заседание в пятницу из-за цены на газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Начало заседания запланировано ориентировочно на 16.30. В то же время в пресс-службе не уточнили, какие вопросы планируется рассматривать.

По словам источников «Украинской правды», заседание касается цены на газ.

На уточнение, собирается ли премьер Владимир Гройсман выносить вопрос относительно повышения цены на газ, один из источников сказал: «никто этого не знает».

Вместе с тем, другие источники и в правительстве, и в парламенте утверждают, что цену на газ могут поднять на 23%.

На сайте правительства сообщений о заседании нет.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля этого года. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня.

30 мая Кабмин продлил спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года, 26 июля — до 1 сентября, 29 августа – до 1 октября, а 28 сентября — до 18 октября. 17 октября Кабмин снова отложил повышение цен на газ до 27 октября.

Цена газа для населения составляет 4942 гривны за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, — 6958 гривен за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна выровняться (подняться) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению примерно на 30%.

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