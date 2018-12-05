Кабмин принял стратегию обеспечения населения лекарствами. Новости политики — Деловая столица

Кабинет министров Украины принял Стратегию реализации государственной политики обеспечения населения лекарственными средствами на период до 2025 года

В пояснительной записке к стратегии указано, что в Украине большую часть расходов на лекарственные средства несет население, передает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украина».

В то же время по статистике ежегодно около 600 тыс. семей испытывают значительные финансовые затраты. При этом большое количество украинцев не может получить медицинскую помощь или лекарства из-за их дороговизны.

Основные задания стратегии:

Отбор основных необходимых лекарств в Национальный перечень;

Обеспечение доступности лекарств;

Финансирование системы обеспечения населения лекарствами;

Усовершенствование системы поставок лекарств;

Усовершенствование государственного регулирования и обеспечение качества лекарств;

Повышение уровня рационального использования лекарств;

Повышение инвестиционной привлекательности фармацевтического рынка.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что Кабинет министров Украины планирует потратить на программу «Доступные лекарства» в следующем году 1 млрд грн.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник