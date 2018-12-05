Кабмин принял стратегию обеспечения населения лекарствами. Новости политики — Деловая столица

Кабинет министров Украины принял Стратегию реализации государственной политики обеспечения населения лекарственными средствами на период до 2025 года
В пояснительной записке к стратегии указано, что в Украине большую часть расходов на лекарственные средства несет население, передает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украина».
В то же время по статистике ежегодно около 600 тыс. семей испытывают значительные финансовые затраты. При этом большое количество украинцев не может получить медицинскую помощь или лекарства из-за их дороговизны.
Основные задания стратегии:
- Отбор основных необходимых лекарств в Национальный перечень;
- Обеспечение доступности лекарств;
- Финансирование системы обеспечения населения лекарствами;
- Усовершенствование системы поставок лекарств;
- Усовершенствование государственного регулирования и обеспечение качества лекарств;
- Повышение уровня рационального использования лекарств;
- Повышение инвестиционной привлекательности фармацевтического рынка.
Напомним, ранее «ДС» сообщала, что Кабинет министров Украины планирует потратить на программу «Доступные лекарства» в следующем году 1 млрд грн.
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