Кабмин принял отставку Ильенко с должности главы Госкино — новости политики

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О решении уволиться Филипп Ильенко заявил 19 августа.

По словам Ильенко, возглавляя Госкино, ему удалось осуществить свою мечту / Фото УНИАН

Кабинет министров уволил Филиппа Ильенко с должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино по собственному желанию.

Соответствующее распоряжение от 21 августа № 642-р обнародовано на Правительственном портале.

Читайте такжеГоскино пропустило в эфир запрещенный российский сериал с актерами из базы «Миротворца» (видео)Как сообщал УНИАН, 19 августа Ильенко в обнародованном в Facebook видеообращении заявил, что уходит с должности, отметив, что его мечтой было возрождение украинского кино, а должность была инструментом для ее достижения.

«Моя мечта осуществилась, и я считаю, что цель была достигнута, и моя миссия на посту председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена. Я не хочу превращать борьбу за это кресло в триллер с элементами сложного постановочного экшена – это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит новому правительству в ближайшее время провести соответствующий конкурс и назначить нового руководителя отрасли», – отмечал он.

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