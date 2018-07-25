Кабмин предоставил три сценария развития экономики Украины в 2018-2020 годах

Утвержденный правительством прогноз экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы предусматривает три сценария развития. Согласно первому прогнозируется ежегодный рост ВВП на уровне 3,5% (в 2018 году — на 3%), согласно второму — 4,3% ежегодно (в 2018 году — 4%), согласно третьей — 1,3% ежегодно (в 2018 году — 1,2%).

В частности, первый сценарий развития предполагает, что в течение 2018-2020 годов будут создаваться условия для перехода к устойчивому экономическому росту, которое будет базироваться на расширении, прежде всего, инвестиционного спроса, укреплении конкурентоспособности украинской экономики, повышении эффективности использования производственных ресурсов и научно-технологического потенциала.

В целом по этому сценарию в среднем за период 2018 — 2020 лет прогнозируется ежегодный рост ВВП на уровне 3,5% (в 2018 году — на 3%).

Второй сценарий при наличии большинства одинаковых сценарных условий по сравнению с первым предусматривает более оптимистичную динамику социальных показателей, в частности, рост социальных стандартов, низкий уровень безработицы, а также лучшую реакцию бизнеса на введены реформы.

По этому сценарию прогнозируется рост ВВП в среднем на уровне 4,3% ежегодно (в 2018 году — 4%).

Третий сценарий наименее оптимистичен. Он принципиально отличается от первого внешними условиями, является достаточно весомым фактором, учитывая имеющуюся высокую зависимость украинской экономики от влияния внешней среды.

Этот сценарий предполагает худшее внешнеэкономическую конъюнктуру, чем по первому и второму сценариям, медленный рост основных торговых партнеров Украины, сдерживать расширение спроса на отечественные товары и негативно сказываться на притоке финансовых ресурсов в страну, в том числе необходимых для внедрения реформ. В частности, осторожность инвесторов относительно вложения средств в украинскую экономику обусловливать незначительные объемы средств, которые будут привлекаться путем приватизации государственного имущества.

Кроме того, будет наблюдаться сокращение производства в экспортоориентированных видах промышленной деятельности, негативно сказываться на общих темпах роста промышленного производства.

В целом по этому сценарию прогнозируется рост ВВП в среднем на уровне 1,3% ежегодно (в 2018 году — 1,2%).

Заметим, что основной правительство будет рассматривать первый сценарий и на основе именно его параметров будет осуществляться расчет бюджетных показателей.



Источник