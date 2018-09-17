Кабмин предлагает сократить расходы на госорганы

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В Кабмине предлагают урезать финансирование госорганов

Больше всего Кабинет министров хочет сократить расходы на собственную деятельность. Также ограничат в финансах аппарат Рады и президента.

Кабинет министров предлагает в госбюджете на 2019 год существенно сократить расходы на государственные органы. Об этом говорится в приложении к законопроекту, зарегистрированном на сайте парламента.

Так, расходы из общего фонда госбюджета на Аппарат Верховной рады предлагается сократить по сравнению с 2018 годом на 5% — с 1 млрд 724 млн гривен до 1 млрд 647 млн гривен.

Кроме того, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и администрации президента расходы сокращаются на 11% — 1 млрд 61 млн гривень до 944 млн гривен.

На Секретариат Кабинета министров Украины расходы сокращаются на 16% — с 982 млн грн до 829 млн грн.

Ранее Кабмин назвал основные показатели бюджета-2019. В частности, в следующем году, как ожидает правительство, экономика Украины вырастет на 3%, а инфляция составит не более 8%.

Отметим, госбюджет-2019 построен на курсе доллара 29,4 гривен. Проект был одобрен Кабмином 14 сентября, а на этой неделе будет представлен в парламенте.

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