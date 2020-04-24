Вы здесь: Главная / Политика / Кабмин показал пять этапов выхода из карантина (ИНФОГРАФИКА). Новости политики

Кабмин показал пять этапов выхода из карантина (ИНФОГРАФИКА). Новости политики

Политика 24 Апр 2020
Кабмин показал пять этапов выхода из карантина (ИНФОГРАФИКА). Новости политики
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Кабмин обнародовал пять этапов выхода из карантина

Инфографика появилась в Telegram-канале премьера Дениса Шмыгаля, передает «ДС».

«Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность», — написал глава правительства.

На первом этапе будут открыты парки, скверы, начнут работать кофейни (на вынос), нотариусы и адвокаты. На втором этапе откроются отели, спортзалы и фитнес-центры, вернутся в школы ученики выпускных классов. На третьем этапе откроются ТРЦ (с ограничениями), заработают кинотеатры и театры. На четвертом этапе заработает метро и учебные заведения. На пятом этапе снимут абсолютно все ограничения.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

мнение — Новости политики, Новости России — EADaily →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top