Кабмин показал пять этапов выхода из карантина (ИНФОГРАФИКА). Новости политики

Кабмин обнародовал пять этапов выхода из карантина

Инфографика появилась в Telegram-канале премьера Дениса Шмыгаля, передает «ДС».

«Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность», — написал глава правительства.

На первом этапе будут открыты парки, скверы, начнут работать кофейни (на вынос), нотариусы и адвокаты. На втором этапе откроются отели, спортзалы и фитнес-центры, вернутся в школы ученики выпускных классов. На третьем этапе откроются ТРЦ (с ограничениями), заработают кинотеатры и театры. На четвертом этапе заработает метро и учебные заведения. На пятом этапе снимут абсолютно все ограничения.

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