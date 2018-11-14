Кабмин подготовил проект госбюджета-2019 ко второму чтению

Кабинет министров одобрил проект закона о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению и передал его на ознакомление в Верховную Раду

Кабмин подготовил проект госбюджета-2019 ко второму чтению. Фото: УНИАН

Документ был рассмотрен на сегодняшнем заседании правительства по председательством премьер-министра Владимира Гройсмана, передает «ДС».

Дефицит госбюджета в данном варианте законопроекта остается на уровне 2,3% ВВП, уточнила и.о. министра финансов Оксана Макарова.

По ее словам, доработанный законопроект учитывает изменения поступлений по доходам, в частности, «в соответствии с принятым законопроектом о повышении рентных и акцизных ставок».

Также документ учитывает предполагаемые поступления от легализации автомобилей на иностранных номерах в соответствии с принятыми изменениями, отмечает ZN.UA

«Со всеми этими достаточно ответственными изменениями нам удалось добиться главного — дефицит бюджета остается в рамках 2,3% (ВВП)», — подчеркнула Маркарова.

Необходимость удержания дефицита в таких пределах связана с выплатами по госдолгу — более 400 млрд гривень, а также необходимостью профинансировать безопасность, оборону, медицину, образование и проекты развития, чтобы темп роста экономики был выше 3%.

Напомним, 18 октября народные депутаты поддержали проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении.

В проекте госбюджета заложен рост доходов на 9% — до 1 трлн 8 млрд гривень. В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году. Минимальная зарплата с первого января 2019 году вырастет, согласно проекту документа, на 12% — с 3723 до 4173 гривень, а соцрасходы предлагается установить на уровне 301,8 миллиарда гривень. При этом все расчеты в проекте бюджета осуществлены с использованием прогнозируемого курса на конец года 29,4 грн/доллар.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную Раду принять бюджет-2019 во втором чтении на следующей пленарной неделе — с 20 по 23 ноября.

С подробностями проекта госбюджета на 2019 год можно ознакомиться здесь.

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