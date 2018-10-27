Кабмин опубликовал постановление о порядке повышения цен на газ

Кабинет министров обнародовал постановление, согласно которому цены на газ для населения будут расти в три этапа

Соответствующее постановление опубликовали на правительственном портале, информирует «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Так, на первом этапе, с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года, цена на газ для населения составит 6235,5 грн без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

При этом с учетом НДС, затрат на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для населения составит 8550 грн за 1 тыс. кубометров.

На втором этапе, с 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года, цена на газ для населения, согласно расчетам «Экономической правды», должна составлять примерно 9851,66 грн за 1 тыс. кубометров.

На третьем этапе, с 1 января 2020 года, цена на газ для населения, при условии сохранения показателя базовой цены, составит примерно 12313,85 грн.

Ознакомиться с постановлением можно ЗДЕСЬ.

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