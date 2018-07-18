Кабмин одобрил Стратегию перехода Украины к низкоуглеродной экономике до 2050 года

Кабмин одобрил Стратегию перехода Украины к низкоуглеродной экономике до 2050 года

Правительство Украины поддержало Стратегию низкоуглеродистой развития Украины до 2050 года.

Об этом сообщает «Министерство экологии и природных ресурсов».

«Кабинет министров одобрил стратегический документ перехода экономики Украины на модель низкоуглеродистого развития, которая предусматривает уменьшение объема выбросов парниковых газов, отказ от ископаемого топлива и старт инвестирования в возобновляемые источники энергии», — говорится в сообщении.

Как рассказал министр экологии Остап Семерак, Стратегию направят в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата для принятия ее на международном уровне.

Он также уточнил, что в отличие от национально определенного вклада Украины по Парижскому соглашению, положения и показатели Стратегии не носят юридически обязывающий характер и пересматриваться каждые 5 лет с учетом национальных особенностей и возможностей.

Стратегия низкоуглеродного развития Украины до 2050 года направлена ​​на выполнение международных климатических соглашений.

«Терминал» писал, американская нефтегазовая компания ExxonMobil сократит выбросы метана в своем производстве на 15% к 2020 году по сравнению с 2016 годом.

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,

нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление

Источник