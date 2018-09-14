Кабмин одобрил проект госбюджета на 2019 год

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Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2019 год. Проект закона будет направлен в Верховную Раду.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего внеочередного заседания, передает «Громадське».

Согласно проекту, доходы госбюджета составят 1,29 трлн гривен. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, за год объем бюджетных доходов вырастет на 130 млрд гривен.

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрено, что в 2019 году экономика Украины вырастет на 3%.

«А теперь расскажу это в цифрах: в течение 2018 и 2019 украинская экономика создаст на 1 триллион гривен больше продукции», — заявил Гройсман.

Также в проекте предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен. Кстати, согласно закону «О национальной безопасности», объемы финансирования оборонного сектора должны составлять не менее 5% от ВВП страны в год.

На образование в главной смете страны предусмотрено 242,1 миллиарда гривен, в частности 1 миллиард — на реформу новой украинской школы. На систему здравоохранения Кабмин заложил в бюджете 92,3 миллиарда гривен (на 9,5 мллрд больше, чем годом ранее).

Также в бюджете предусматривается введение программы дотаций сельскохозяйственным предприятиям. В частности, 1,38 млрд гривен планируется направить на компенсацию сельскохозяйственной техники. Всего на поддержку агропромышленного комплекса планируют направить 6,9 млрд гривен бюджетных средств.

Кроме того, в проекте госбюджета предусмотрено увеличение местных бюджетов на 41,4 миллиарда гривен.

Минимальная зарплата с первого января 2019 года вырастет до 4175 гривен в месяц.

Также Кабмин предлагает установить социальные расходы бюджета на уровне 301,8 миллиарда гривен, а на финансирование культуры — 5,4 миллиарда гривен, из которых 1 млрд — на производство новых фильмов.

Напомним, в Счетной палате заявили о невыполнении госбюджета-2017. План доходов государственного бюджета Украины на 2017 год не выполнен на 3,4 миллиарда гривен, или на 0,4%.

Правительство обещало внести проект государственного бюджета на 2019 год до 15 сентября, как это предусмотрено Конституцией Украины. Гройсман также пообещал нести ответственность за каждую цифру в бюджете.





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