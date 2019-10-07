Вы здесь: Главная / Экономика Украины / Кабмин назвал условие роста ВВП Украины на 40%

Кабмин назвал условие роста ВВП Украины на 40%

Экономика Украины 07 Окт 2019
Кабмин назвал условие роста ВВП Украины на 40%
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Новости экономики, 15:47:50

В Кабмине сообщили, что решающим фактором обеспечения экономического роста на 40% является повышение уровня экономической свободы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, презентуя Программу деятельности правительства, сообщил, что для обеспечения экономического роста на 40% важным фактором является повышение уровня экономической свободы, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что для достижения роста ВВП на 40% экономика Украины в следующем году должна вырасти на 5%, а в каждом последующем году – на 7%. Украина уже достигала таких результатов ранее и поэтому это абсолютно реальные показатели.

Кабмин назвал условие роста ВВП Украины на 40%

Для достижения заявленных результатов, по мнению премьер-министра, необходимо обеспечить повышение уровня экономической свободы, так как именно свободный человек является наиболее продуктивным. А чем больше препятствий, тем более скован человек и тем труднее ему себя реализовать.

Читайте: Российская экономика идет ко дну

Напомним, ранее сообщалось, что основной задачей Кабмина является рост ВВП Украины как минимум на 40% в ближайшие пять лет



Источник

← "Зрады" нет. Гончарук анонсировал увеличение расходов на армию в 2020 году Для перемен в экономике нужен бунт внутри отрасли — Воля →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top