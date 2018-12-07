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Кабмин назначил нового и.о. министра аграрной политики и продовольствия — КП в Украине

Политика 07 Дек 2018
Кабмин назначил нового и.о. министра аграрной политики и продовольствия — КП в Украине
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Кабмин назначил нового и.о. министра аграрной политики и продовольствия


Фото:maximmartynuk.com


Временным и. о. министра аграрной политики стал первый заместитель министра Максим Мартынюк.


Временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия назначили первого заместителя министра Максима Мартынюка. Соответствующее решение Кабмина опубликовали на сайте правительства.


— Положить временное исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Мартынюка Максима Петровича, — говорится в сообщении.


Карьера Максима Мартынюка


  • В 1998 году начал профессиональную карьеру с работы юристом  Винницкого райотдела Пенсионного фонда Украины.


  • В 2009-2010 возглавлял управление охраны водных ресурсов Минприроды Украины, а позже стал первым заместителем начальника Госуправления охраны окружающей природной среды в Винницкой области.


  • В 2014 году занимал должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, а в 2015 году — председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.


  • С июля  2016 года распоряжением Кабмина назначен на должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины.


Напомним, в мае 2017 года предыдущий министр аграрной политики Тарас Кутовой заявил об отставке. Он решил покинуть правительство, чтобы вернуться в бизнес. В конце ноября 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Тараса Кутового с должности министра аграрной политики и продовольствия.


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