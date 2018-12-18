Кабмин назначил на должность замминистра финансов Василия Шкуракова — Деловая столица

Правительство Украины назначило на должность заместителя министра финансов Василия Шкуракова

Это было сделано 18 декабря по представлению министра финансов Оксаны Маркаровой, информирует «ДС» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В должности заместителя министра финансов Шкураков будет координировать вопросы внутреннего долга, государственных и местных гарантий, а также финансирование промышленности и фискальные риски.

Справка: Василий Шкураков учился в Харьковском финансово-экономическом колледже. После его окончания в 2003 году получил степень бакалавра по специальности «Экономика и предпринимательство». В 2005 году окончил Украинский государственный университет экономики и финансов, где получил степень магистра по специальности «Финансы».

В течение 2005 — 2017 гг. работал на различных должностях в Министерстве финансов Украины. В июне 2017 году уволился по собственному желанию с должности директора Департамента долговой политики Министерства финансов.

С 2017 года по декабрь 2018 работал в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам частного акционерного общества «Укргидроэнерго».

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