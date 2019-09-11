Кабмин назначил двух членов набсовета Нафтогаза — Новости политики

Такое решение было принято на заседании правительства

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Кабинет министров на заседании в среду, 11 сентября, сменил представителей государства в составе наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, Кабмин досрочно прекратил полномочия Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз Украины».

Вместе с тем в состав членов набсовета были назначены Юлия Ковалив и Наталья Бойко, с которыми будут заключены соответствующие договоры.

Юлия Ковалив возглавляла наблюдательный совет «Нафтогаза» с апреля 2016 по апрель 2017 года.

Наталья Бойко занимает должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины.

Напомним, что в наблюдательный совет «Нафтогаза» входит семь членов: четыре — независимых и три представителя государства.





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