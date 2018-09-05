Кабмин начинает борьбу с зарплатами в конвертах

Фото: Дмитрия Никонорова

Власти решили бороться с теневой экономикой

С 5 октября представители исполнительной власти начнут мероприятия, направленные на борьбу с теневой занятостью.

Кабинет министров на заседании в среду, 5 сентября, принял распоряжение о мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения.

«Это распоряжение предусматривает следующее — мы месяц будем всем разъяснять, какие большие штрафы за незаконную занятость. Через месяц, в октябре, мы начнем внедрять нормы, предусмотренные законодательством для защиты работающих людей», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он указал на имеющиеся тысячи обращений людей, что их работодатели «пренебрегают ими и не собираются оформлять на работу официально».

Своим решением правительство поручило Государственной службе по вопросам труда, Фискальной службе, Пенсионному фонду, Нацполиции и другим органам исполнительной власти провести подобные мероприятия с 5 октября.

Перед этим поручено провести информационно-разъяснительную кампанию о запланированных мерах и недопустимости допуска к работе сотрудников без оформления с ними трудовых отношений.

Министерствам и другим центральным органам также поручено пересмотреть свои нормативно-правовые акты для усиления контроля за оформлением трудовых отношений с сотрудниками.

Среди прочего центральным органам власти поручено ежемесячно до 10-го числа подавать в Госслужбу по вопросам труда информацию о проведенной работе для последующего обобщения и передачи в Кабмин.

Отметим, уровень теневой экономики в Украине за первый квартал текущего года составляет 33% от официального валового внутреннего продукта, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Ранее Международный валютный фонд оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.

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