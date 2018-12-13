Кабмин блокирует разделение Укрнафты — СМИ. ТЭК, Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

Правительство блокирует разделение Укрнафты между Нафтогазом и Коломойским

Глава правления Укрнафты Марк Роллинс больше двух месяцев не может получить от Кабмина одобрения на начало процесса передачи части активов компании в состав нового ООО. Об этом пишет ЭП, ссылаясь на документы в своем распоряжении.

Из них следует, что Роллинс еще 10 октября обратился в Кабмин за подтверждением отсутствия необходимости согласования правительством передачи активов в создающееся ООО.

Планировалось, что впоследствии в это ООО Укрнафта передаст газодобывающие активы. После этого Укрнафта планировала продать свою долю в этой компании НАК Нафтогаз Украины.

Таким образом должно было произойти разделение Укрнафты на газовый и нефтяной бизнес, автономными владельцами которого должны были стать, соответственно, Нафтогаз и структуры Игоря Коломойского.

Но запустить этот процесс невозможно из-за его блокирования Кабмином, который до сих пор не предоставил своего ответа на обращение Роллинса.

В Кабинете министров опровергли блокирование разделения Укрнафты. «Обращаем ваше внимание на то, что никаких писем, о которых идет речь в вашем материале (ЭП — ред.), от главы Укрнафты Марка Роллинса Служба министра Кабинета министров Украины Александра Саенко и лично министр не получали», — гласит сообщение Кабмина.

В правительстве говорят, что подобных поручений не поступало и от вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

Однако журналист ЭП Дмитрий Рясной опубликовал у себя в Facebook скриншот документа Кабмина, который указывает, что письмо Роллинса от 22 ноября все же было получено.

Фото: Facebook Рясного

«К письму Укрнафты от 22.11.2018 N01/01/07-3215394», — говорится в шапке документа.

В комментариях к записи Рясного советник министра Кабинета министров Евгений Роганов указывает: «Письмо министру Кабинета министров Александру Саенко… представлено к ознакомлению, как и Коболеву А.В. Поручение дано в работу Минэкономразвития, Минэнерго и ФГИУ».

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