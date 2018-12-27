Кабинет министров утвердил порядок аудита Пенсионного фонда. Новости политики — Деловая столица

Кабинет министров Украины утвердил порядок финансового аудита Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного социального страхования

В правительстве отметили, что порядок проведения финансового аудита Пенсионного фонда Украины и фондов соцстраха Государственной аудиторской службой и ее органами разработан для реализации органами финансового контроля полномочий, а также для унификации подходов к аудиту фондов социального и пенсионного страхования, передает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украина».

Порядок регламентирует этапы проведения аудита, методы и механизм планирования и организации проверок.

Порядок устанавливает, что общий срок аудита не должен превышать 90 рабочих дней.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещены для импорта.

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