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Кабинет министров одобрил ряд кадровых решений — новости политики

Политика 20 Окт 2019
Кабинет министров одобрил ряд кадровых решений — новости политики
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Правительство изменило руководство Госслужбы морского и речного транспорта и Фонда госимущества.

Кабмин одобрил ряд кадровых решений / фото УНИАН

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В частности, правительство освободило от должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта Дмитрия Петренко и двух его заместителей Дмитрия Баринова и Дмитрия Балибердина. Взамен правительство назначило первым заместителем председателя службы Николая Божко.

Кроме того, с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества уволен Евгений Асташев. На его место назначен Сергей Игнатовский.

Также Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов на Олега Потапова и согласовал назначение исполняющего обязанности директора государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак» Максима Немчинова.

Кроме того, объявлен конкурс на занятие должности председателя Морской администрации.

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