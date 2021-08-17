К юбилейному Дню Независимости Украины НБУ выпустит особенные банкноты — Экономика

Памятные купюры уже можно заказать через интернет-магазин нумизматической продукции Нацбанка

Особенные банкноты ко Дню Независимости Украины / Фото: Официальный сайт НБУ

Национальный банк введет в обращение две памятные банкноты, которые посвящены 30 Дню Независимости Украины. Жители страны смогут увидеть их не на картинке, а в реальности с 20 августа 2021 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Номинал памятных банкнот 100 и 500 гривен. Особенность таких купюр в том, что на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Памятные 100 гривен

Эта купюра образца 2014 года с подписью председателя НБУ Кирилла Шевченко серии ЯА (год выпуска – 2021-й) выйдет тиражом в 30 тысяч единиц.

Несколько фактов:

размер банкноты – 75 x 142 мм;

основной рисунок лицевой стороны – портрет Тараса Шевченко;

основной рисунок обратной стороны – изображение здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Такие 100 грн содержат все привычные элементы защиты банкноты образца 2014 года, однако на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически переменной краской праздничная айдентика – «30 лет Независимости Украины». Соответствующая надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты.

Памятные 500 гривен

Эта банкнота образца 2015 года также с подписью Кирилла Шевченко и серии ЯА (тот же год выпуска – 2021). Как и 100 гривен, памятные 500 гривен выпустят тиражом в 30 тысяч штук.

Несколько фактов:

размер банкноты – 75 x 154 мм;

основной рисунок лицевой стороны – портрет Григория Сковороды;

основной рисунок обратной стороны – изображение здания Киево-Могилянской академии.

Как и на 100-гривневой памятной купюре, на банкноте в 500 гривен дополнительно нанесена праздничная айдентика – «30 лет Независимости Украины».

Можно заказать через интернет

Такие памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов. 100 и 500 гривен с особенной айдентикой продаются через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами:

АО «Ощадбанк»;

АБ «Укргазбанк»;

АО «АБ» РАДАБАНК»;

АО «ТАСкомбанк»

За 100 праздничных гривен придется выложить 114 гривен, а за 500 – 512 гривен.

Другие памятные банкноты

В 2011 году в честь 20-й годовщины создания НБУ в обращение ввели купюру номиналом 50 гривен. Спустя 5 лет, в 2016 году, к 160-летию со дня рождения украинского писателя Ивана Франко в свет вышла памятная банкнота – 20 гривен.

Напомним, в Киеве полным ходом идет подготовка к военному параду по случаю 30-й годовщины независимости Украины. В нем примут участие более 5000 военных, 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Кроме того, к 30-летию независимости Украины на НСК «Олимпийский» состоится грандиозное музыкальное шоу. Оно объединит в себе современное искусство, любимые песни украинцев, хореографический перформанс и инновационные технологии.

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