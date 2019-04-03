К военнопленным украинским морякам пустили комиссара Совета Европы. Новости политики

Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова привезла комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович к украинским военнопленным морякам в СИЗО «Лефортово»
Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Москальковой.
Миятович опросила моряков об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медицинской помощи.
«Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места», — говорится в заявлении.
Кроме того, в России заверили, что моряки получают продукты питания от родственников, имеют личные счета и могут покупать дополнительные продукты питания и средства гигиены.
Также Москалькова заверила, что у военнопленных есть возможность встречаться с адвокатами и украинскими консулами, а также вести переписку с родственниками.
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