К военнопленным украинским морякам пустили комиссара Совета Европы. Новости политики

Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова привезла комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович к украинским военнопленным морякам в СИЗО «Лефортово»

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Москальковой.

Миятович опросила моряков об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медицинской помощи.

«Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места», — говорится в заявлении.

Кроме того, в России заверили, что моряки получают продукты питания от родственников, имеют личные счета и могут покупать дополнительные продукты питания и средства гигиены.

Также Москалькова заверила, что у военнопленных есть возможность встречаться с адвокатами и украинскими консулами, а также вести переписку с родственниками.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник