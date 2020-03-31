К «Северному потоку — 2» присоединилось ультрасовременное иностранное судно

К «Северному потоку — 2» присоединилось новое иностранное судно. На маршрут уложенного участка газопровода в Балтийском море вышел ультрасовременный камнеукладчик. Совместное предприятие двух нидерландских компаний продолжает отрабатывать контракт на 250 млн евро. Под американские санкции они не попадают, так как занимаются стабилизацией уложенного участка «Северного потока — 2» на дне Балтийского моря.

По данным навигационного портала Marinetraffic, в конце марта камнеукладчик Bravenes прибыл в финский порт Инкоо, который является одним из логистических центров «Северного потока — 2». А вчера покинул порт и встал сегодня утром на маршрут уложенного участка «Северного потока — 2» в шведских водах. Очевидно, судно продолжит работу других камнеукладчиков по каменной наброске на уложенную магистраль. В качестве текущих задач Bravenes указал по автоматической идентификационной системе (АИС) «подводные работы».



Иллюстрация: marinetraffic.com.

Камнеукладчику, по сути, нет еще и двух лет. На работу оно заступило с мая 2018 года и считается ультрасовременным и инновационным. Судно может набрасывать камни тремя способами.

Как сообщало EADaily , в конце февраля «Северный поток — 2» покинули два камнеукладчика, Stornes и Nordnes, и работы по отсыпке камней продолжило только судно Rockpiper. Сейчас оно находится в порту Инкоо.



Иллюстрация: marinetraffic.com.

Оператор Nord Stream 2 подтвердил EADaily , что работы по окончательному обустройству выходов на берег и стабилизации газопровода на дне Балтийского моря продолжаются по плану.

Все участвующие в строительстве балтийского газопровода камнеукладчики находятся в управлении нидерландского совместного предприятия Boskalis-Vаn Oord. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщал в июле 2017 года, что подписал соглашение о намерениях с СП по осуществлению работ по устройству каменной наброски для строительства газопровода «Северный поток ‑ 2». Стоимость работ на магистрали протяженностью 1230 километров оценивали в 250 млн евро. «В рамках контракта будут определены источники поставок каменной наброски из Балтийского региона и специализированные суда, отвечающие необходимым техническим и экологическим стандартам. Для обеспечения стабильности газопровода на морском дне вдоль всего маршрута до и после укладки будут сделаны каменные подсыпки в местах с неровным дном», — сообщал Nord Stream 2 AG.

Камнеукладчик Bravenes не раз указывался в перечне судов в распоряжениях российского правительства о различных видах контроля в районе внутренних морских для реализации «Северного потока — 2». После введения санкций судно первый раз вышло на маршрут. Очевидно, оно не попадает под санкции, так как обеспечивает безопасность построенного участка и не влияет на достройку всего газопровода.

К сегодняшнему дню уложено более 2300 километров «Северного потока — 2» из примерно 2460 километров. Основной недостроенный участок в 160 километров по двум ниткам газопровода находится в экономической зоне Дании и небольшой отрезок — в немецких водах.

Основной проблемой по достройке «Северного потока — 2» остается пока отсутствие на трассе трубоукладчиков. Pioneering Spirit и Solitaire и суда снабжения швейцарской компании Allseas прекратили работы за несколько часов до того, как Дональд Трамп подписал 21 декабря законопроект о военном бюджете США, в который включили санкции против участников «Северного потока — 2». Позже судовладелец Allseas заявил, что трубоукладчики больше не будут участвовать в достройке балтийского газопровода.

Сейчас у «Газпрома» есть в распоряжении три российских трубоукладчика, которые могут использовать для достройки балтийского газопровода. «Академик Черский» располагает системой динамического позиционирования, сейчас направляется из Находки в Калининград и на нем предполагаются работы по дооснащению. Трубоукладочная баржа «Фортуна», в свою очередь, с октября находится в немецком порту Мукран на Балтике, но использует только систему якорного позиционирования, что требует согласования с датскими регуляторами. И какое судно используют для завершения проекта, неизвестно. «Газпром» воздерживается от комментариев.

11 января, после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, президент России Владимир Путин заявил, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, вопрос лишь в сроках. «Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал российский лидер.

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