К концу года курс доллара не будет выше 28 грн/$

Однако базовый сценарий предполагает курс доллара на уровне 27-27,5 гривны

Такие прогнозы озвучили участники круглого стола «Курс гривны осенью: стоит ли ожидать девальвации?», проведенного «Финансовым клубом».

«Во второй половине года курс гривны традиционно снижается. Курс гривны имеет сезонность – это не новость для нас. По нашим наблюдениям, график колебания курса этого года повторяет 2018 и 2020 годы. По прогнозам Альфа-Банка, в 2021-м среднегодовой курс составит 27,73 грн/$», – рассказал председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины, председатель наблюдательного совета Альфа-Банка Роман Шпек.

Среди главных факторов, которые повлекут удешевление гривны, банкиры называют рост цен на энергоносители. «Нефть выросла в цене на 60% за последние 12 месяцев, уголь – на 205%. Это то, что Украина традиционно закупает», – подсчитал Роман Шпек. «Также следует отметить выплату дивидендов нерезидентам – этот фактор повлияет, суммы выплат будут существенными», – предупреждает начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса Банка Альянс Станислав Лисянский.

По словам директора департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антона Болдырева, базовый сценарий предполагает курс до конца года на уровне 27-27,5 грн/$ с возможной небольшой коррекцией. «При негативном сценарии курс гривны может опуститься ниже 28 грн/$, но мы начинали этот год с курсом доллара выше 28 грн. Это нормальный уровень для нашей страны», – считает он. «По факту мы вернемся к тем показателям, с которыми мы начинали год. Но это не будет одномоментное снижение курса. Уже сейчас мы видим, что компании-импортеры начинают готовиться к «черной пятнице», закупают товары, подписывают контракты», – объясняет директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко.

«Мы получили средства МВФ в виде безвозвратной помощи, поэтому нагрузка на курс в этом году не очень велика. Среди возможных рисков – эскалация конфликта с Россией и повышение цен на топливо и электроэнергию для населения. По нашему базовому сценарию курс гривны осенью будет на уровне 27,25-27,75 грн/$», – соглашается с коллегами начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Начальник финансового департамента Пиреус Банка Александр Старцев считает, что условий для существенной девальвации пока нет. «Оснований для кричащих новостей, которые вызвали бы драматическую смену курса, мы не видим», – успокоил Роман Шпек. «Стрессовый сценарий, который может быть вызван бегством нерезидентов с ОВГЗ, маловероятен. Это возможно, например, если ФРС существенно повысит учетную ставку. Еще одна причина – прекращение сотрудничества с МВФ. Но это повлияет на курс гривны в 2022 году», – считает Алексей Старцев.

Антон Болдырев отмечает, что ожидаемое снижение курса гривны не является традиционной девальвацией. «Это коррекция курса. Волатильность в пределах 5% – это нормальное явление для всех пар валют, которое позволяет рынку динамично развиваться», – объясняет он.





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