К авиабойкоту Белоруссии присоединились страны не из числа Евросоюза: EADaily

Сербия, Черногория, Норвегия и другие страны присоединились к авиабойкоту Беллруссии. Об этом сегодня, 31 июня, говорится в пресс-релизе за подписью официального представителя главы дипломатии ЕС Петер Стано.

«Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС», — сообщается в документе.

Отмечается, что вышеперечисленные страны обеспечат «соответствие своей национальной политики данному решению Совета».

Напомним, 23 мая в Минске совершил вынужденную посадку самолёт компании Ryanair. В ходе проверки на предмет минирования был задержан белорусский оппозиционно Роман Протасевич. После этого Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) принчли решение о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.