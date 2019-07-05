К астероиду стоимостью $10 000 квадриллионов полетит аппарат NASA

17 марта 1852 года итальянский астроном Аннибале де Гаспарис открыл астероид, получивший имя (16) Психея в честь богини, олицетворявшей в древнегреческой мифологии душу. Дальнейшее изучение небесного тела дало сенсационные результаты: в нём содержится рекордно высокое количество железа, никеля, платины, меди и золота.

фото: Maxar/ASU/P. Rubin/NASA/JPL-Caltech

Железо-никелевые астероиды очень редки (углеродных и силикатных куда больше). Вдобавок Психея стоит особняком из-за своего диаметрa – 226 км! На неё одну приходится почти 1% от общей массы всех тел в поясе астероидов.

Несколько лет назад NASA объявило о планируемой экспедиции к астероиду. В первую очередь ученых интересуют причины столь высокой концентрации ценных металлов: предположительно, Психея – неродившаяся планета, схожая по составу с ядрами Земли или Марса. «Отправившись вглубь космоса, мы изучим глубины собственной планеты», – уверена американский планетолог Линди Элкинс-Тантон.

Психея почти в три раза дальше от Солнца, чем Земля (2,747 а. е.). Путь от Земли – при условии успешного старта летом 2022 – займет 4 года, и еще около 20 месяцев космический аппарат будет вести изучение небесного тела.

Промышленное освоение астероидов – перспективнaя сфера, интерес к которой проявляют все космические державы. Рассматривается три возможных варианта таких работ: добыча руды и доставка ее на место последующей переработки; переработка прямо на месте с последующей доставкой уже полученного материала, а также перемещение астероида на безопасную орбиту между Луной и Землей.

Огромные размеры Психеи и далекое расстояние не позволяют осуществить ни один из этих вариантов – по крайней мере на современном уровне развития технологий. Однако информация о научной экспедиции привлекла большое внимание специалистов из разных областей: по разным оценкам, стоимость всех ресурсов астероида – от 10 до 700 квинтиллионов долларов. Этого хватило бы, чтобы сделать всех людей миллиардерами, но при этом мировая экономика бы обрушилась вслед за падением цен на сырье.

Тем не менее, представители горнодобывающей индустрии не оставляют надежд. По словам гендиректора EuroSun Mining Скотта Мура, ежегодно на мировой рынок поступает около 141,75 тонны золота, но эти объемы меркнут по сравнению с тем, что можно добыть в космосе. «Если вы хотите стать золотым титаном, вам придется оторваться от Земли – настоящие титаны будут работать в космосе», – говорит он. источник

05.07.2019 17:26

Источник