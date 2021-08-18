К 2025 году для нужд онлайн-торговли в Европе дополнительно потребуется 28 млн кв.м. складской недвижимости — NewRetail

Согласно отчёту CBRE глобальный объём продаж в сегменте онлайн-торговли увеличится с 2,4 трлн долларов в 2020 году до 3,9 трлн в 2025 году.

Рост рынка электронной коммерции на 1 млрд долларов ведет к увеличению логистической инфраструктуры на 92 900 кв. м. Таким образом, по оценке CBRE, мировой спрос на складские площади в период 2020–2025 годов составит 138 млн кв. м.

Общий объём продаж на европейском рынке электронной коммерции увеличился за последние пять лет на 150%, доля онлайн-продаж в общем розничном товарообороте выросла с 7% в 2015 году до 13% в 2020 году. По оценке CBRE, с 2020 по 2025 год на европейском рынке сегмент онлайн-торговли увеличится на 298 млрд. долларов, что потребует дополнительных 28 млн. кв. м складских площадей.

«Электронная коммерция неуклонно росла на протяжении многих лет, но поскольку многие потребители изменили свои покупательские привычки во время пандемии, мы наблюдаем рост активности», — пояснил Джек Кокс, управляющий директор по индустриальной и складской недвижимости в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

— Это будет по-прежнему иметь большое значение для систем сбыта и логистических цепочек, а также поддерживать рекордные показатели складской недвижимости. Пока потребительская база продолжает расти, мы считаем, что у складской недвижимости также будут дополнительные возможности для роста».

Китай и США являются крупнейшими рынками онлайн-торговли в мире, на них пришлось 57% всех онлайн-продаж. По итогам 2020 года наибольшие темпы проникновения электронной коммерции были зафиксированы в Южной Корее (36% от розничного товарооборота), Китае (27%) и Великобритании (24%). К 2025 году ожидается существенный рост рынка электронной коммерции в Индонезии, с текущих 20% до 34%, а Южная Корея будет иметь самый высокий уровень проникновения электронной коммерции в мире — 43%. В 2025 году уровень онлайн-торговли в общем розничном товарообороте в России увеличится до 16,5%.

Для оценки динамики рынка электронной коммерции CBRE выявила 27 факторов в 43 странах, которые влияют на спрос населения. Это социально-демографические факторы, цифровая грамотность, степень развития финансовых услуг и инфраструктуры.

Среди 27 ключевых факторов были определены 6 ключевых: степень урбанизации, проникновение мобильного интернета и широкополосного доступа в интернет, использование банковских карт, уровень цифровых навыков населения, наличие крупных игроков в сегменте онлайн-торговли.





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