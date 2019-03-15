JPMorgan напрямую одолжил Украине $350 млн — новости экономики Украины, курс валют

JPMorgan Chase & Co одолжил правительству Украины около $350 млн за две недели до первого тура президентских выборов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.

По данным издания, банк, заявленный единственным организатором довыпуска Украиной 10-летних еврооблигаций, самостоятельно их выкупил, что является отходом от стандартной практики.

По информации газеты, в последние недели украинские чиновники провели несколько неофициальных встреч с управляющими фондами облигаций в Майами и Нью-Йорке. Темой для разговоров стал выпуск новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием. Однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов, указывает издание.

В связи с этим, JPMorgan предложил Украине довыпустить евроблигации на $350 млн с погашением в 2028 году, а затем продать их банку.

По словам собеседника газеты, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу примерно 100,50%. Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит около $5,7 млн.

Ранее Минфин сообщил о доразмещении на $350 млн со сроком погашения до ноября 2028 года и купоном 9,75%. В результате общий номинальный объем выпуска вырос до $1,6 млрд.

По словам главы Минфина Оксаны Маркаровой, размещение ценных бумаг проходит в рамках плана внешних заимствований на текущий год.

В октябре 2018 года Украина закрыла «книгу заявок» по двум выпускам еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд: выпуск 5-летних еврооблигаций на $750 млн и 10-летних — на $1,25 млрд.





Источник