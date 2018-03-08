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JP Morgan: вероятна коррекция фондовых индексов на 20-40%

Мировая экономика08 Мар 2018
JP Morgan: вероятна коррекция фондовых индексов на 20-40%
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FIG.1По мнению Дэниэла Пинто, возглавляющего инвестиционный бизнес JP Morgan Chase, в ближайшие два-три года мировые фондовые индексы могут снизиться на 40%. В интервью Bloomberg TV господин Пинто отметил, что рынки находятся в нервозном состоянии из-за возможных торговых войн и перспектив глобального роста ставок.

«Никогда не бывает какого-то одного триггера резкого снижения фондовых индексов», — сообщил эксперт. — «Это всегда комбинация факторов, к тому же зависящая от того, где именно (с фундаментальной точки зрения) находится рынок в момент начала спада. В ближайший год или два рынок еще может продемонстрировать некоторый рост, но затем весьма вероятна коррекция в 20-40%. Пока я вижу такой сценарий: мировая экономика, включая США, продолжает очень сильный рост, ФРС и другие мировые ЦБ крайне осмотрительно корректируют курс монетарной политики, а инфляция растет, оставаясь в разумных пределах. В конечном итоге, что-то, вероятно, выйдет из-под контроля (возможно, геополитическая ситуация), и рынок сильно скорректируется вниз».

Источник: Forexpf.Ru — Новости рынка Форекс

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