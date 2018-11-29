Йованович о захвате украинских кораблей: Россия переступила черту — Деловая столица

Своими действиями в районе Керченского пролива Россия переступила черту, официально подтвердив свое участие в агрессии против Украины

Мари Йованович: «Россия переступила черту.» Фото: apravda.com

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает «ДС» со ссылкой «Укринформ».

«Россия в воскресенье переступила черту. Скептики, чиновники больше уже не могут отрицать то, что мы знаем. Эти ниточки, которые контролируют конфликт — будь то «зеленые человечки» или сепаратисты — можно отследить четко. Москва признала свои действия, и это первая открытая российская атака, первое нападение на украинском ВМС, перевело конфликт с суши на море. Это нападение представляет собой опасную сентенцию и является частью схемы российских действий», — заявила Йованович во время Второй Международной конференции по морской безопасности.

Она напомнила, что в течение пяти лет Россия вела войну, которая привела к более 10 000 жертв. По ее словам, преследуя свои внутренние политические цели, РФ прибегала к гибридным методам ведения войны, целью которых были дестабилизация украинской экономики, общества, средств телекоммуникационной связи и государственной власти.

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«Россия пыталась подать вымышленные основания, объясняя, что она не участвует в этом конфликте. Россия прогнозируемо прибегала к дезинформации, различные должностные лица находили разные объяснения, чтобы сбить с толку общественность, прессу и иностранных госслужащих. Здесь на должно быть недоумения, ведь факты являются четкими», — подчеркнула Йованович.

Она напомнила сценарий захвата украинских моряков и отметила: «Такие действия и захват украинских моряков является нарушением международного права так же, как и преследование российскими кораблями в украинских территориальных водах у Крыма, которые является неотъемлемой частью украинского территории. Мы призываем Россию прекратить эскалацию той обстановки, которую создала Россия, вернуть в Украину задержанных членов экипажа кораблей».

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Посол США отметила, что защита судоходства от российской угрозы является очень важным для защиты украинской экономики и ее народа, а также для безопасности и стабильности всего Черноморского региона. Она также заверила, что США будут стоять рядом с Украиной в противодействии российские агрессии.

«США поддерживают право Украины отстаивать свои права и мы будем продолжать стоять рядом украинского народа против российской агрессии. И наша поддержка не только словесная», — подчеркнула Йованович.

В завершение выступления она отметила, что нынешний кризис является определяющим для судьбы Украины: страна должна сформировать стратегический курс, «поскольку имеет обязательства перед будущими поколениями».

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в Азовском море поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.

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