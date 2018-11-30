Известный японский политик Мунэо Судзуки посетил Республику Саха! — News.Ykt.Ru

С 21 по 24 ноября 2018 года г. Якутск посетил известный японский политик Мунэо Судзуки!

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов с г-ном Мунэо Судзуки.

В Википедии пишут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%8D%D0%BE

Мунэо Судзуки (яп. 鈴木 宗男 Судзуки Мунэо, 31 января 1948 года) — японский политик. Депутат Палаты представителей Парламента Японии. Создатель и глава политической партии Новая партия Дайти (яп. 新党大地 Синто: Дайти, букв. Новая партия Большой Земли).

В 1990-х—2000-х годах в качестве депутата Парламента Японии Мунэо Судзуки активно участвовал в поисках компромисса с Россией по проблеме российско-японского спора о принадлежности Южных Курил и даже, по некоторым сведениям, одно время фактически курировал политику Токио в отношении России[1]. В 2004 году был обвинён в коррупции и осуждён на 2 года тюрьмы. Судзуки приписывают слова о том, что спорные острова «Японии вообще не нужны»[2]. По инициативе Судзуки на острове Кунашир был построен так называемый Дом дружбы между российским и японским народами, который японская пресса окрестила «Мунэо Хаусу» — «Дом Мунэо»[3].

Программа в Якутске началась с посещения объектов саха-японского сотрудничества.

Г-н Мунэо Судзуки посетил круглогодичную теплицу «Саюри».

Агроном «Саюри» Тимир Иванов рассказал о теплице.

Огурцы.

Сотрудники «Саюри» знают японский язык.

Фото с Мунэо Судзуки.

Тимир режет огурцы.

Вкус огурцов отличный!

Фото с директором «Саюри» Дмитрием Захаровым.

Мунэо Судзуки о теплице: http://yakutia.info/article/186388

Текст: Yakutia.Info

Фото: Якутия.Инфо

YAKUTIA.INFO. Говорить об окупаемости японских теплиц по выращиванию овощей по технологии гидропоники можно будет только при полном запуске проекта. Об этом заявил консультант премьер-министра Японии по вопросам сотрудничества с Россией Мунэо Судзуки на пресс-конференции с якутскими СМИ.

«Якутия.Инфо» поинтересовалось у японского политика: как он относится к тому, что проект японских теплиц в Якутске, которым власти уделяют особое внимание, еще долгое время будет работать в минус? Господин Судзуки ответил уже известными словами о том, что проект еще не вышел на полную мощность и пока представляет собой лишь опытное производство.

«Говорить об окупаемости можно будет только после того, как производство будет полностью запущено в эксплуатацию», — были его слова.

Тогда мы задали уточняющий вопрос: практикуется ли в Японии, чтобы государство поддерживало проекты, окупаемость которых будет ясна только при их полном запуске? То есть уже после полученной поддержки.

Господин Судзуки по-восточному сдержанно ответил, что «это только первый пробный шаг». «Помимо этого, это является одним из звеньев договоренностей, выработанных во время визита президента России Владимира Путина в Японию в 2016 году», — отметил японский гость.

Судзуки добавил, что имел возможность продегустировать овощи по «японской» технологии на якутской земле и сравнить с тем, что выращивается в Японии. «Очень вкусно!» — воскликнул гость.

Мунео Судзуки осмотрел печь для сжигания мусора.

В ресторане «Масамунэ рамэн» состоялась встреча старых друзей М.Е.Николаева, Ясухиро Конно и Мунэо Судзуки.

Мунэо Судзуки похвалил вкус рамэна!

Фото с шеф-поваром ресторана г-ном Ямамото.

Г-н Мунэо Судзуки был очень рад встретиться с участником встречи Президента России В. Путина и Премьер-министра Японии Ё. Мори со студентами в Иркутске в марте 2000 года — Максимом Романовым.

Фото 2001 года.

Фото в 2018 году!

Господин Мунэо Судзуки осмотрел гранильный завод «Саха Даймонд» и «Японский Дом».

Впервые спустился на лед реки на машине в районе 203 микрорайона.

Состоялась теплая встреча с Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн), деканом юридического факультета СВФУ Петром Гоголевым, проректором СВФУ по международным связям Владиленом Кугунуровым, преподавателями и студентами кафедры восточных языков и страноведения ИЗФиР СВФУ.

http://iltumen.ru/content/petr-gogolev-vstretilsya-s-yaponskim-deputatom-muneo-sudzuki

Петр Гоголев встретился с японским депутатом Мунэо Судзуки



Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха Петр Гоголев 21 ноября принял участие во встрече с депутатом Палаты представителей парламента Японии, консультантом премьер-министра Японии Мунэо Судзуки.







Встреча прошла в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К.Аммосова.

Мунэо Судзуки – японский политик, общественный деятель, стоявший у истоков многих российско-японских проектов.







«Рассказал коллеге о совместных научных исследованиях, в которых участвуют наши и японские ученые, проектах в области возобновляемой энергетики, ходе реализации молодежных социально-культурных обменов», — сообщил на своей странице в

InstagramПетр Гоголев.







Спикер парламента Якутии выразил готовность расширить спектр совместной научной деятельности, обмена студентами.







Г-н Судзуки рассказал о большом интересе японских детей к идеям, связанным с мамонтами, заинтересованности японской стороны в проектах по возобновляемым источникам энергии. Он также отметил, что готов оказать содействие в реализации обменных программ.







Петр Гоголев рассказал гостю о видном общественном и политическом деятеле, лидере якутской интеллигенции конца ХIX – начала XX веков, просветителе

Василии Никифорове-Кюлюмнюре, изображение памятника которому украшает чорон – сувенир от Ил Тумэна.

https://www.s-vfu.ru/photos/?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=4537

Встреча с Мунэо Судзуки

СВФУ посетил японский политик Мунэо Судзуки. Встреча прошла с участием Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петра Гоголева, руководства вуза и студентов. Фотографии Светланы Павловой.

День 22 ноября 2018 г. начался с посещения Музея Мамонта СВФУ совместно со школьниками 34 коррекционной школы.

Мы показали «LG Саха Центр».

Состоялась встреча с Председателем Правительства РС (Я) В. Солодовым.

http://sakhamedia.info/2018/11/22/vladimir-solodov-obsudil-voprosy-dvustoronnego-sotrudnichestva-s-konsultantom-premer-ministra-yaponii-munoe-sudzuki/

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов 22 ноября провел рабочую встречу с консультантом премьер-министра Японии по вопросам сотрудничества с господином Мунэо Судзуки.

Встреча прошла с участием заместителя председателя Правительства РС (Я) Кирилла Бычкова, министра по внешним связям и делам народов РС (Я) Гаврила Кириллина и представителя МИД РФ в РС (Я) Николая Дьяконова.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества регионов России и Японии. Владимир Солодов от имени Главы республики поприветствовал господина Мунэо Судзуки на гостеприимной якутской земле и выразил уверенность, что установленный по инициативе Президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ перекрестный год Японии в России и России в Японии придаст еще больший импульс укреплению и развитию дружественных связей.

«Отрадно, что теплые отношения, установленные между главами наших государств, подкрепляются развитием межрегионального сотрудничества. За последние годы между нашими регионами наметилась положительная тенденция в укреплении международного сотрудничества, что способствует реализации инвестиционных проектов с японскими инвесторами», — отметил Владимир Солодов.

В настоящее время Якутия совместно с крупнейшими японскими компаниями реализует ряд приоритетных инвестиционных проектов, это строительство круглогодичного тепличного комплекса в с. Сырдах, внедрение ветродизельных установок в п. Тикси, установка мусоросжигающей печи для медицинских отходов в городе Якутске.

Господин Мунэо Судзуки поблагодарил руководство республики за оказанный теплый прием. «Я впервые нахожусь в Республике Саха (Якутия), но уже наслышан о большом потенциале региона. Я согласен с тем, что за последние годы сотрудничество между нашими странами получают все новые импульсы для развития. Уверен, что Якутия и Япония и дальше продолжат работу по укреплению межрегиональных партнерских связей. Япония заинтересована в углублении установленных отношений», — подчеркнул господин Судзуки.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

ЯСИА

22.11.2018 16:54

Глава кабмина Якутии Владимир Солодов провёл сегодня рабочую встречу с консультантом премьер-министра Японии по вопросам сотрудничества с господином Мунэо Судзуки.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества регионов России и Японии. Владимир Солодов от имени главы республики поприветствовал господина Мунэо Судзуки и выразил уверенность, что установленный по инициативе президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ перекрёстный год Японии в России и России в Японии придаст ещё больший импульс укреплению и развитию дружественных связей.

«Отрадно, что тёплые отношения, установленные между главами наших государств, подкрепляются развитием межрегионального сотрудничества. За последние годы между нашими регионами наметилась положительная тенденция в укреплении международного сотрудничества, что способствует реализации инвестиционных проектов с японскими инвесторами», — отметил Владимир Солодов.

В настоящее время Якутия совместно с крупнейшими японскими компаниями реализует ряд приоритетных инвестиционных проектов: строительство круглогодичного тепличного комплекса в с. Сырдах, внедрение ветродизельных установок в п. Тикси, установка мусоросжигающей печи для медицинских отходов в городе Якутске.

Господин Мунэо Судзуки поблагодарил руководство республики за оказанный теплый прием. «Я впервые нахожусь в Республике Саха (Якутия), но уже наслышан о большом потенциале региона. Я согласен с тем, что за последние годы сотрудничество между нашими странами получают все новые импульсы для развития. Уверен, что Якутия и Япония и дальше продолжат работу по укреплению межрегиональных партнерских связей. Япония заинтересована в углублении установленных отношений», — цитирует господина Судзуки пресс-служба главы и правительства Якутии.

Мунэо Судзуки и Ясухиро Конно удивились грузинским чебурекам в Якутии.

Японского политика заинтересовал Крестьянский рынок.

Г-н Мунэо Судзуки посетил «Царство вечной мерзлоты»!

Кёрлинг в подземелье круглый год!

Ледяной трон!

Состоялась пресс-конференция г-на Мунэо Судзуки.

Фото с журналистами.

http://www.1sn.ru/219997.html

ИА SakhaNews. Япония заинтересована в технологическом содействии в строительстве моста через Лену и готова участвовать в восстановлении Северного морского пути, часть которого пролегает по территории республики, заявил 23 ноября консультант премьер-министра Японии по вопросам сотрудничества с Россией Мунэо Судзуки, сообщает ЯСИА.

По его словам, предстоящий визит главы Якутии Айсена Николаева в Японию будет иметь очень важное значение для установления более тесных взаимоотношений в экономическом и культурном блоках, в частности, в развитии побратимских отношений.

«Сочетание японских технологий с богатыми природными ресурсами России, из которых наибольшая часть приходится на республику – это то направление, в котором в будущем будет развиваться мировая экономика: это станет большим вкладом в развитие всего человечества. Я ожидаю что, благодаря визиту Айсена Николаева будут активизированы связи с Хоккайдо, подписан ряд соглашений в этих направлениях»», — сказал Судзуки

23 ноября 2018 г. г-н Мунэо Судзуки принял участие на передаче «Новый день».

В студии встретились с Председателем Конституционного Суда Республики Саха Александром Ким-Кимэном.

Он очень интересно рассказал о 3-м Чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутске.

Подготовка к эфиру.

На передаче.

Г-н Мунэо судзуки посетил выставку мас-рестлинга в Культурном Центре СВФУ «Сергеляхские Огни».

Российские патенты на оборудование и одежду для мас-рестлинга.

Кубки и награды.

Форма спортсменов.

Оборудование для мас-рестлинга.

По памятным местам Якутска.

Олимпийский триумф народа Саха — Монреаль, 1976 г.

Памятник академику Владимиру Ларионову.

Вид на Якутск с сопки Любви.

Встреча с делегацией Республики Саха (Якутия), принимавшей участие на демонстрации российских традиционных боевых искусств в Японии.

Играет Альбина Дегтярева.

Общее фото.

Пешая прогулка по Якутску при -33 градуса!

Прощальный ужин от шефа ресторана «РекаОзероЛес» Николая Габышева!

Соусы к строганине.

Строганина из чира.

Жеребятина.

Саламат с копченой олениной.

Нельма!

Оленина с саламатом!

Брусничный мусс!

На сайте «Федерал пресс» о визите г-на Мунэо Судзуки: http://fedpress.ru/news/14/economy/2157105

ЯКУТСК, 23 ноября, ФедералПресс. Главу Якутии Айсена Николаева пригласили в Японию для проработки совместных проектов и подписания ряда соглашений.

Правительство Японии предложило главе Якутии Айсену Николаеву посетить страну для проработки совместных проектов. С такой идеей выступил консультант премьер-министра Японии по вопросам сотрудничества с Россией Мунэо Судзуки. На данный момент он находится в Якутии, где проходит обсуждение совместных проектов в области строительства и медицины.

Отмечается, что визит Николаева в Японию будет иметь важное значение для установления более тесных взаимоотношений в экономическом и культурном блоках. В ходе встречи запланировано подписания ряда соглашений. Мунэо Судзуки сообщил, что сочетание японских технологий с богатыми природными ресурсами России – то направление, в котором будет развиваться мировая экономика.

По его словам. японская сторона заинтересована в восстановлении Северного морского пути, часть которого пролегает по территории республики. Речь также идет о транспортировке по нему топливных и других грузов, технологическом содействии региону в строительстве моста через Лену.

«Сейчас российско-японские отношения переживают подъем, тесные личные связи установлены между главами наших государств. Укрепляются и побратимские отношения между островом Хоккайдо и Сахалином, а также городами Приморья и японскими префектурами. В этой связи очень важное значение имеет предстоящий визит в Японию главы Якутии», – подчеркнул Мунэо Судзуки.

Напомним, что уже сейчас Якутия и Япония обсуждают ряд крупных проектов. Проработаны вопросы строительства тепличного комплекса в селе Сырдах, внедрение ветродизельных установок в поселке Тикси, установка мусоросжигающей печи для медотходов в Якутске. Владимир Солодов отметил заметное укрепление международного сотрудничества, что положительно влияет на развитие проектов с инвесторами из Японии, пишет Сахамедиа.

Мне как председателю Якутского регионального отделения Общества «Россия — Япония» очень приятно встречать таких гостей из Японии как г-н Мунэо Судзуки!

И очень приятно, что у Республики Саха (Якутия) есть такие друзья как г-н Ясухиро Конно, который впервые встретился с М.Е.Николаевым в декабре 1990 года!

И я надеюсь, что экономические связи с Японией будут крепнуть и наши выпускники смогут найти себе работу в компаниях с японским участием!

Желаю успешного проведения визита Ил Дархана Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в Японию!

О встрече М.Е.Николаева и Кэйдзо Обучи в 1998 г.

Встреча с премьер-министром Японии Кэйдзо Обути. 1998 г.

О японском доме:

Японский Дом в Якутске — краткая история

О визите министра экономики Японии г-на Сэко в Якутск в июне 2018 г.

Россия и Япония сблизились в Якутске! Речь министра экономики Японии на Ысыахе Туймаады!

Впечатления японского министра! 経済産業大臣のサハの印象！

О демонстрации российских боевых единоборств в Японии в рамках Года России в Японии:

Замок белой цапли в Химэдзи!

Окинава: родина каратэ встречает Год России в Японии!

Фестиваль боевых искусств в г. Химэдзи! Год России в Японии!

Япония! Токио — Окинава — Химэдзи! Осень 2018 года!

Путь домой! Киото — Нарита — Владивосток! Осень 2018 года!

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