Израиль во времена COVID-19: труднее всех малому бизнесу

Израиль на карантине. Как пандемия меняет потребительское поведение Как пандемия уже повлияла на жизнь населения и бизнес-процессы в странах ближнего и дальнего зарубежья? Продолжаем серию публикаций на эту тему, начатую нашими коллегами из Великобритании, Португалии, Уругвая, Кении, Беларуси, Грузии и Армении, интервью с Владом Браниным, директором по продуктам, отвечающим за глобальные операции компании Gett (прежнее название – Gett Taxi), ведущей SaaS платформы в области корпоративных перевозок.

Retail & Loyalty: Как изменилась повседневная жизнь населения Израиля в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией? Как вводимые государством антикризисные меры повлияли на деловую активность и организацию рабочего процесса?

В. Бранин: Как известно, туристических бизнес играет одну из важных ролей в экономике Израиля. Нетрудно догадаться, что после полного сворачивания данного вида бизнеса на фоне мер, предпринимаемых для противодействия пандемии, многие работники этой индустрии, как и жители Израиля, занятые в других сферах, оказались в неоплачиваемых отпусках или были уволены. Безработица в Израиле поднялась с 3,6% до 25%! При этом наемные работники, оказавшиеся «на улице», получает от государства пособие по безработице, компенсирующее не более 70% прежнего заработка, к сожалению, с не слишком высоким установленным потолком максимальной месячной оплаты, что далеко не всегда позволяет им сносно существовать, особенно когда сразу оба кормильца в семье теряют работу.

Основной удар пришелся по предприятиям СМБ – если на ФОТ их владельцам еще как-то удалось сэкономить за счет неоплачиваемых отпусков и увольнений, то арендную плату, ЖКХ, налоги и выплаты по кредитам никто не отменял. А на фоне полного отсутствия доходов все эти выплаты становятся для компаний и частных предпринимателей почти неподъемными. Таким образом, СМБ оказался самым социально незащищенным. Несмотря на исправно выплачиваемые государству многочисленные налоги, взамен со стороны последнего пока не последовало мер, реально облегчающих нынешнюю участь участников этого сегмента.

На этом фоне все чаще проходят многочисленные демонстрации, участники которых требуют у государства поддержки малого и среднего бизнеса. Как ни странно, несмотря на карантины и режим самоизоляции, демонстрации в Израиле до сих пор не только не запрещены, но даже не ограничены законодательно в плане максимально разрешенного количества участников! Основное требование – соблюдать дистанцию 2 метра и находится в защитных масках. Несмотря на столь высокую политическую активность населения, пока из обещанных 21 млрд шекелей (порядка 5,9 млрд долл. США) израильский СМБ в реальности получил от государства только один миллиард (281 млн долл.). При этом предприятия с годовым доходом выше 100 тыс. долл. вообще не могут рассчитывать на госпомощь – а на них приходится значительная часть СМБ в стране.

Retail & Loyalty: Как пандемия повлияла на бизнес вашей компании, включая деловую активность и организацию рабочего процесса?

В. Бранин: Поскольку компания Gett является высокотехнологичной, нам не составило большого труда оперативно, буквально в один день перейти на режим удаленной работы еще до объявления карантина, причем сразу во всех странах своего присутствия – в России, Израиле и Великобритании. Сразу поясню – несмотря на название Gett и работе в сфере mobility, наша компания является ИТ-структурой и не предоставляет услуги такси непосредственно – мы позволяем лицензированным таксопаркам/водителям получать заказы от корпоративных клиентов и частных пользователей с помощью мобильного приложения.

Весь процесс поездки – от заказа до оплаты – полностью автоматизирован и происходит без физического контакта, а через приложение. Именно поэтому ограничения, связанные с пандемией, фактически не сказались на повседневной работе наших сотрудников. В то же время бизнес как таковой, выступающий нашим заказчиком, конечно же, претерпел падение доходов во всех перечисленных странах приблизительно от 30% до 70% в зависимости от сегмента, поскольку власти стран, в которых мы работаем, ввели различные ограничения на передвижения. Отмечу, что нам, как вендору SaaS платформенного решения, удалось гибко и оперативно перестроится под меняющиеся условия ведения бизнеса. Так, благодаря нашему продукту GettDelivery, инсталлируемая база которого уже выросла в несколько раз, мы смогли значительно расширить базу наших клиентов и перенаправить работающих с нами водителей такси на выполнение заказов по доставке.

Таким образом, нам удалось сгладить для них потерю объемов заказов такси. Кроме того, в каждой из названных стран мы принимаем активное участие в поддержке противодействия пандемии COVID-19, например, в Великобритании наша компания тесно сотрудничает со службами здравоохранения Лондона, используя знаменитые «черные такси» как кареты скорой помощи для госпитализации населения и взятия у жителей столицы анализов на предмет инфицирования коронавирусом, а также для бесплатного развоза доноров крови в России. Разумеется, как и машины скорой помощи, после каждой поездки автомобили такси проходят необходимую дезинфекцию. В Израиле Gett тесно сотрудничает с многими больницами и благотворительными фондами, деятельность которых заметно активизировалась в связи с пандемией. Характерно, что в начале 20-х чисел апреля государство приняло решение о некотором ослаблении карантинных мер в Израиле, и уже сегодня мы отмечаем пока еще небольшой, но заметный прирост количества поездок на такси, поскольку предприятиям было позволено держать на рабочем месте до 30% штата сотрудников.

Кроме того, правительство позволило открыть почти все категории магазинов (за исключением одежды, обуви и детских товаров, и тех, которые не размещены в торговых центрах) – даже открыли IKEA и разрешили заниматься спортом в компании до 2 человек на расстоянии до 500 метров от места проживания. Еще одно послабление – теперь разрешено объединяться в комюнити до трех семей для совместного присмотра за детьми. Также, что очень важно для такой страны с высокой долей религиозного населения, как Израиль, после долгого перерыва разрешено проводить совместные молитвы – исключительно на открытом воздухе, при участии не более 19 человек, стоящих не ближе двух метров друг от друга. Все эти меры повышают потребительскую активность людей, а значит – способствуют поддержке розничного бизнеса.

Retail & Loyalty: Какие изменения платежной индустрии, присущие Израилю на фоне пандемии, вы бы могли отметить? Наблюдается ли, например, снижение использования наличных при расчетах в рознице?

В. Бранин: К сожалению, Израиль нельзя назвать самой передовой страной с точки зрения массового распространения современных безналичных платежных технологий (Apple Pay, Google Pay, contactless и Chip&PIN). Первая EMV-карта появилась здесь в 2006 году (ваш покорный слуга, когда работал в компании Leumi Card), но за прошедшие с того времени почти полтора десятилетия Израиль так и не стал страной, осуществившей полную миграцию на EMV. Регулятор очень долго откладывал решение обязать торгово-сервисные предприятия обеспечить поддержку EMV-протокола в своей сети POS-терминалов, а этом сам протокол не менее длительное время разрабатывался структурой, напоминающей по функционалу и задачам российскую НСПК.

При этом наиболее крупные торговые сети страны, не желая расходовать значительные средства на EMV-миграцию (включая обновление своих гигантских парков POS-терминального оборудования), всячески лоббировали на законодательном уровне постоянное оттягивание сроков обязательного перехода на новую платежную технологию. Адаптация приемной сети все же началась, но до сегодняшнего времени этот процесс шел достаточно вяло, и даже столь востребованные в большинстве стран мира бесконтактные платежи в Израиле пока не реализованы на уровне инфраструктуры, несмотря на свою возросшую популярность в эпоху пандемии.

Несмотря на некоторое отставание в отношении внедрения платежных технологий, традиционные контактные платежные карты в Израиле обращаются очень давно, и поэтому его трудно назвать «страной кеша». Местное население в большинстве случаев рассчитывается в магазинах безналичным способом. При этом с наступлением пандемии наблюдается дополнительное снижение доли оплаты покупок наличными, которые многим потребителям представляются дополнительным фактором риска. Тем более что на входах в израильские супермаркеты покупателям не только предлагают обработать руки антисептиком, но и бесплатно раздают одноразовые перчатки. Отмечу, что защитные маски, ношение которых за пределами жилища обязательно, в супермаркетах бесплатно не раздаются, однако всегда есть в свободной продаже, причем цена на них, скакнувшая вверх на волне ажиотажного спроса в начале пандемии, сегодня демонстрирует устойчивое снижение. Аналогичная ситуация с антисептиками – если вначале наблюдался их дефицит, то сегодня они не пропадают с прилавков благодаря местным компаниям – производителям дезодорантов, гибко и оперативно перепрофилировавшим свои производства, исходя из конъюнктуры рынка. При этом доля импорта в этом товарном сегменте остается традиционно невысокой.

Retail & Loyalty: Как вы оцениваете изменение покупательской активности в продовольственном и непродовольственном ритейле? Насколько выросла активность в онлайн-сегменте? Справляются ли ритейлеры с выдачей заказов? Отмечаете ли вы рост сервисов онлайн-заказа и доставки товаров и продуктов питания на дом?

В. Бранин: С началом пандемии и введением в стране ограничительных мер рост количества заказов с доставкой составил сотни процентов. При этом вначале кризиса время доставки порой достигало двух-трех недель, тогда как до кризиса оно составляло два-три дня. Ритейлеры, ранее не практиковавшие такой подход, были вынуждены очень быстро реализовать его на фоне резко изменившихся условий ведения бизнеса. Кстати, наша компания принимает активное участие в этом тренде, поддерживая доставку товаров в сетях «Пятерочка» и «ВкусВилл» в Москве. Также мы сотрудничаем в этом направлении с крупными ритейлерами Израиля.

В стране наблюдается настоящий бум онлайн-покупок продовольствия, ранее совершенно не характерный для Израиля, где всегда было принято посещать с этой целью офлайновые магазины. Характерно, что на доставку очень быстро перешли практически все несетевые продовольственные магазины из числа СМБ – фруктовые лавки, небольшие пекарни и т. п., а также рестораны. В целом онлайн-продажи с доставкой сегодня практикуют практически все сегменты ритейла, включая магазины детских игрушек, поэтому можно с уверенностью утверждать, что пандемия способствует развитию электронной коммерции, ранее не слишком популярной в Израиле, где никогда не было собственной структуры типа Amazon или Wildberries. Потребители здесь исторически предпочитают посещать торговые залы и выбирать товар, руководствуясь непосредственно тактильными и иными физическими ощущениями, мерять одежду и обувь, ювелирные украшения и т. п. Однако сегодня жизнь диктует свои условия, что очень заметно сказалось на покупательском поведении населения.

Retail & Loyalty: Какие изменения уже произошли в сегменте HoReCa? Каковы ваши прогнозы относительно скорости восстановления работы сферы гостеприимства в вашей стране?

В. Бранин: Как я уже отмечал, традиционно развитая туристическая индустрия Израиля в настоящий момент полностью простаивает. Гостиницы и рестораны закрыты, экскурсии не проводятся, туристов по понятным причинам нет, персонал в неоплачиваемом отпуске получает пособия от государства. Да, появился очень широкий спрос на курьеров, но зарплаты, которые им предлагаются, уступают по величине госпособиям, поэтому туда идут немногие. Кроме того, люди, ранее занятые в сегменте HoReCa, все же надеются в обозримом будущем вернуться на свои рабочие места по окончании пандемии. Впрочем, если период выплаты пособий (до полугода) закончится раньше, чем карантин, им в любом случае придется искать себе новую работу. Помимо доставки, много вакансий в строительном бизнесе (строительные объекты в стране не заморожены) и, конечно же, в торговле (как я отмечал, все супермаркеты работают в обычном режиме).

Retail & Loyalty: Ваши прогнозы – как скоро может окончиться пандемия, и что ожидает ритейл в пост-COVID эпохе? Как изменится мир и бизнес?

В. Бранин: Сегодня есть все основания считать, что пандемия в Израиле начинает сходить на нет – вновь заболевших меньше, чем излечившихся, снижается доля тяжелобольных, которым требуются аппараты ИВЛ. Именно это позволило правительству несколько ослабить карантинные меры, в том числе увеличить долю работников, которые имеют право посещать рабочие места, и даже открыть детские сады для детей со специальными потребностями (до 3 человек в группе).

В ближайшее время смягчение карантина продолжиться. Так, только что правительство разрешило открыть с 25 апреля 2020 года все уличные магазины, салоны красоты, парикмахерские и иные сервисные предприятия, на которые лишь накладывается обязанность запускать в помещение ограниченное количество посетителей и бесконтактно измерять у них температуру.

Таким образом, тенденции к улучшению ситуации есть. В то же время я не думаю, что в ближайшие месяцы в Израиле будет открыто международное авиасообщение, соответственно, все проблемы туристического бизнеса пока останутся актуальными. Пандемия – событие, которого никто в мире не ожидал и к которому никто не готовился. Поэтому я уверен, что когда коронавирус повсеместно отступит, например, в результате массовой вакцинации, большинство участников рынка прежде всего озаботится резервированием ресурсов на «следующий черный день». Продолжится тенденция удаленной работы, поскольку кризис уже показал ряд ее преимуществ, возможно, будет практиковаться некое гармоничное сочетание «удаленки» с офисной работой. Например, уже есть информация, что Oracle и ряд других крупнейших компаний мира уже пересматривают свои подходы к организации работы своих сотрудников в посткризисный период.

Высокими темпами продолжит развиваться электронная коммерция – пандемия позволила выявить слабые места этого направления, и по окончании кризиса будут задействованы серьезные ресурсы для их усиления, включая такие составляющие логистики, как организация доставки и перевозок и т. п. И, конечно же, будет уделяться повышенное внимание возможности быстрого развертывания тех или иных направлений и проектов и в целом готовности бизнеса к серьезным трансформациям.

Источник: retail-loyalty.org





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