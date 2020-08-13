Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений — Новости политики, Новости Большого Ближнего Востока — EADaily

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Об этом сегодня, 13 августа, сообщил президент США Дональд Трамп, выложив копию совместного заявления лидеров этих стран и США в своем Twitter.

Взамен Израиль согласился отложить планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана, говорится в документе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, кронпринц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего ОАЭ шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян и сам Дональд Трамп назвали достигнутые договоренности историческими, выразив надежду, что «этот дипломатический прорыв будет способствовать продвижению мира на Ближнем Востоке».

В ближайшее время Израиль и ОАЭ обменяются делегациями и начнут обсуждать сотрудничество в различных сферах, в том числе в туризме, культуре, торговле и сфере безопасности, а также обсудят возможность наладить прямое авиасообщение.

Как сообщало EADaily , первым арабским государством, заключившим с Израилем мирное соглашение, стал Египет в 1979 году, вторым — Иордания в 1994 году.





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