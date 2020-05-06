изменения в уплате налогов на время карантина и что будет с ценами на недвижимость — Минфин

Уже через несколько недель Украина выйдет из карантина. Как изменится наша экономика, с каким результатом закончим год и как распорядиться личными финансами – об этом «Минфин» говорил с преподавателем макроэкономики «Бизнес-школы MIM-Киев», главным экономистом Ukraine Economic Outlook Михаилом Кухарем.

Украинцы будут платить налоги с пособия по частичной безработице

Сумма пособия по частичной безработице облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

ЕСВ и НДФЛ нужно уменьшить для всех налогоплательщиков

Депутаты хотят временно изменить правила налогообложения зарплат на время карантина. Вопрос уменьшения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в Украине обсуждается давно. Действительно ли эффективную поддержку предлагает власть обществу? Об этом «Минфину» рассказал глава Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

Заработки на депозитах в нацвалюте: до 16% и меньше

Все больше крупных банков урезают доходность гривневых депозитов. Ставки по вкладам в долларах и евро пока без изменений.

МВФ, долги, ОВГЗ и рефінанс: что может подорвать курс (видео)

Билл Гейтс рассказал, чему коронавирус научит мир

В 2015 году на конференции TED основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал пандемию. К сожалению, его предупреждение о глобальной опасности, как и призывы подготовиться к эпидемии, инвестируя в науку, не были услышаны. Через пять лет Гейтс вернулся на TED с выступлением о сегодняшней ситуации в мире и других глобальных угрозах

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