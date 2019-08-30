Изменения в сентябре: курс доллара, тарифы, цены, бензин



Осенний пейзаж. Фото: from.ua

Лето подходит к концу. Близится сентябрь, который должен принести нам много интересных изменений. Школьники смогут учиться на дому, младшеклассников заставят носить светоотражающие жилеты, продукты подорожают, а газ можно будет приобрести по выгодной цене. Кроме того, уже в первый месяц осени начнут действовать новые инфраструктурные изменения.

Каким будет курс доллара, что будет с погодой, и что еще ждет украинцев в сентябре? Читайте в материале NEWSONE.ua.

Курс доллара

В конце августа спекулянты пытались поднять курс валют, но доллар все еще держат на низком уровне. Аналитик Вадим Иосуб говорит, что курс доллара в ближайшее время может составить 24,9-25,2 гривны. Аналитик Андрей Шевчишин называет те же цифры. Подобный его прогноз связан с визитом советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона в Украину. Напомним, он заявил об опасности китайских инвестиций.

А Владимир Мазуренко предсказывает девальвацию гривны. Он считает, что уже в сентябре валюта приблизится к отметке в 26 гривен. Осенью работают сезонные факторы, негативно влияющие на курс гривны. Перед отопительным сезоном мы закупаем больше газа. Делаем это за доллары, а меньше доллара на рынке — больше спрос и дороже валюта.

Есть и более пессимистичный прогноз. Эксперты американского банка JP Morgan считают, что в ближайшее время курс достигнет 26,5 гривен за доллар, а ближе к зиме — 28 гривен. Они также прогнозируют, что в следующем году курс составит 29 гривен. По словам аналитиков, это обусловлено слабым украинским экспортом. Но не факт, что прогноз сбудется, ведь в конце прошлого года эти эксперты ожидали стоимости доллара в 29,5 гривен.

Тарифы на газ

До 25 сентября украинцы смогут закупить газ на всю зиму- объемом до 25 тысяч кубометров. Цена на этот газ останется летней, то есть низкой. За последние месяцы газ подешевел на четверть из-за выгодных цен на мировых рынках. Средняя цена на газ по Украине — около 6 гривен за куб. Значит, 25 тысяч кубометров будут стоить 150 тысяч гривен. Подорожание газа планируется на уровне 15%, так что сэкономить можно до 22,5 тысяч гривен.

Предложением должны заинтересоваться жители частных домов. Получить дешевый газ можно, если обратиться в клиентский центр своей газоснабжающей компании, подписать дополнительный договор и внести предоплату.

Член комитета по вопросам топливо-энергетического комплекса Андрей Герус говорит, что цены на газ уже не будут снижаться, но точно предсказать, как изменятся тарифы в следующем месяце, ему трудно.

Кстати, уже 10 сентября нас ждет визит миссии Международного валютного фонда в Украину. В прошлый раз миссия МВФ работала в Украине в мае, но уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. По итогам нашей газовой политики и выбора нового правительства примут решение, предоставлять ли нам новый транш. Эксперты считают, что на его получение есть высокие шансы, так как новые министры и премьер имеют тесные связи с Западом.

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Цены на продукты

Несмотря на крепкую гривну, товары никак не хотят дешеветь. Финансовый аналитик Алексей Кущ говорит, что торговые сети следят за «ценовой эластичностью», продают товары по устоявшимся ценам, так как покупатели к ним привыкли.

В Европе и Америке ставка идет на объем продаж: маржа небольшая, но свое дело делает крупный товарооборот. У нас же низкий уровень платежеспособного спроса, и сетям приходится делать большие наценки. Они убеждены, что даже если снизить цены вслед за долларом, покупатель не станет тратить больше. Получается, продукты растут в цене из-за курса, а назад не дешевеют.

Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко предсказывает рост молочки в цене. Молоко подорожает на 20-30 копеек, масло — на несколько гривен за килограмм.

Цена на свинину может как подняться до 50 гривен за килограмм. Но самое большое подорожание мяса грядет уже к зиме: на 15−20%.

Яйца тоже будут расти в цене. По его словам, это связано с тем, что их продают дешевле себестоимости. Кроме того, курица в теплое время года несется лучше, чем в холод. За десяток заплатим около 26 гривен.

Погода для овощей была не самой благоприятной, поэтому в сентябре будут дорожать помидоры, лук и капуста — на 5%, а картошка — на 10-15%. Все лето в стране держались высокие цены на картофель: в 2−2,5 раза больше, чем в прошлом году. В последнее время цены немного снизились, так как к нам завезли картошку из Беларуси

Картофель будет стоить 25 гривен, лук — 12, капуста — 11, помидоры — 45. Яблоки могут вырасти в цене примерно на 15%- до 18 гривен.

«Проблема не в неурожае. Частные хозяйства смотрят на цены, которые есть сейчас. Допустим, капуста подорожала — давайте посадим, а помидоры подешевели — сократим посадки. А в следующем году это дает толчок для того, чтобы все стало наоборот», — говорит Юрий Гаврилечко, экономический эксперт.

Хлеб уже в сентябре начнет дорожать, и в сравнении с прошлогодними ценами поднимется на четверть. Директор ЭДК Олег Пендзин говорит, что дорожать будут и мука и макароны — каждый месяц как минимум на 1,5-2%. Это плановое повышение цен. К концу осени подорожание может составить 15%. Кроме того, Украина мало засевает рожь, ржаная мука в дефиците. Батон будет стоить примерно 16 гривен, макароны — до 15.

Гречка по разным оценкам поднимется в цене от на 20 до 40. Таким образом, в сентябре цена составит примерно 25 гривен. Такое подорожание связано с тем, что в последнее время гречка дешевела, и ею не засевали поля.

Подешевеет только подсолнечное масло, но незначительно. Также на подорожание продуктов может повлиять грядущий рост цен на бензин.

«Сахар будет дорожать, и в следующем году увидим рекордные цены. В целом же подорожание связано с глобальными проблемами для рынка: это монополии, коррупция, латифундии, отсутствие поддержки государством фермерских хозяйств. Изменений в позитивном русле не ждем», — говорит Иван Томич, председатель Союза украинского селянства.

Изменения для водителей

Что же касается бензина, то эксперт Леонид Косянчук говорит, что пока дефицита топлива не будет, так что подорожания не предвидится. По его словам, пока цены только снижаются. Но уже в сентябре может отыграться постановление правительства РФ, согласно которому необходимо получать разрешение на экспорт в Украину.

А вот экономист Геннадий Рябцев говорит, что подорожание будет непосредственно связано с падением гривны. Если она девальвирует до отметки в 28 гривен за доллар, бензин поднимется в цене примерно на две гривны. Но в ближайшее время серьезного роста эксперт не усматривает.

Еще одно нововведение — это шумовые полосы. Их разместят у краев проезжей части. Если водитель наедет на такую полосу, начнется вибрация и шум, которые предупредит водителя, чтобы он был осторожнее и сбавил скорость. Скоростные полосы на дорогах с тремя полосами также сузят на 25 сантиметров — для того, чтобы водители ездили медленнее. Зато остановочная полоса обочины увеличится.

Новшества для учеников

С сентября начнется новый учебный год. Форма, согласно указу Зеленского, уже не будет обязательной. Зато без прививок на занятия не пустят, придется разве что учиться удаленно.

Младшие школьники должны будут ходить в школу в светоотражающих жилетах, когда темно. Также школьники могут больше не опасаться унижений: двойки оглашать на весь класс не будут, а только лично ученику. Не будет и «доски почета», — говорят, она разобщает детей.

Те же дети, которые болеют, смогут учиться по индивидуальному плану. А старшие классы начнут изучать финансовую грамотность.

Уроки теперь могут вести не только учителя, но и организации, волонтеры. Возможен также педагогический патронаж. Учителя будут самостоятельно приходить к ученикам для проведения уроков по месту его нахождения. Это может быть и место жительства ребенка, и место его лечения или реабилитации. Родители смогут написать заявление на экстернат.

Можно будет оформить электронные ученические билеты для бесплатного проезда в общественном транспорте. А родители при помощи специального приложения смогут отследить, где именно находится ребенок.

С 1 сентября на 10% поднимут зарплату для работников садиков, техникумов и внешкольного образования. На очереди повышение оплаты педработникам, которым в прошлом году не поднимали оклад.

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Туалеты в метро и лекарства в телефоне

С сентября на упаковках препаратов появится 2D код, который можно будет отсканировать. Так вы узнаете, оригинальное ли лекарство. Правда, сначала на полках не все препараты будут иметь эту маркировку, ведь проект пилотный. Отметки не будет и у зарубежных лекарств. Приложение для сканирования еще делает Министерство экономического развития и торговли Украины.

На новых и реконструированных станциях поставят туалеты и средства доступа для маломобильных групп населения.

Если и новости для жителей Киева. В сентябре презентуют вторую очередь реконструированного парка «Владимирская горка» и новую туристическую локацию — лестницу, которая протянется от Андреевской церкви по спуску к Аллее художников.

Политика: антикоррупционный суд и Киеврада

Высший антикоррупционный суд рассмотрит первые дела уже 5 сентября. На очереди уже 208 громких коррупционных дел топ-чиновников.

Этот суд требовал создать МВФ — под угрозой были кредиты. Суд никак не мог начать работу: то не могли найти помещение, то конкурс срывался.

Правда, есть сомнения в том, что все пойдет «как по маслу» — на суд могут повесить все существующие 3,5 тысячи коррупционных дел. Каждой коллегии придется заниматься 700 делами, и тогда посадки затянутся на внушительное время.

Также решения суда, вероятно, можно будет оспорить, ведь инстанцию создавали под НАБУ и САП — по сути, в обход конституции. Выбор судей тоже вызывал вопросы.

Также уже 12 сентября должна состояться сессия Киеврады. Выберут нового секретаря Киеврады и решат судьбу Виталия Кличко: возможно, он сложит полномочия главы КГГА, как того требуют в Офисе президента, и остаться только мэром с небольшими полномочиями.

Погода и метеобури

В первую неделю осени лето продолжится. Но уже во вторую теплее 23° не будет, а ночью температура будет достигать и 12°. Дождей не ждут. В середине месяца будет максимум 19°. В конце сентября — 17°. Ночью же температура будет стремиться к 8°. Возможны и заморозки.

Уже 1 сентября нас ждет серьезная метеобуря. Удар будет мощный — уровня G1. Метеозависимые могут чувствовать головную боль, упадок сил. Вероятно плохое эмоциональное состояние и обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Впереди последние летние деньки, так что советуем выбраться на природу. Прогуляйтесь по новым туристическим локациям, и не забудьте закупиться крупами, газом и долларом: нас ждет очередное подорожание.

Анна Пешкова







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