Изменения климата негативно повлияет на экономику всех стран мира

Человеческая деятельность привела к тому, что началось необратимое изменение климата. Учёные говорят о том, что если сейчас люди начнут активнее предпринимать попытки изменения ситуации, то можно сделать более мягче так называемое падение. Но на самом деле изменения коснутся и экономическую сферу, передаёт Информ-UA.

Загрязнение Мирового океана тоннами пластика и таяние вечной мерзлоты в Арктике может иметь огромное экономическое бремя в виде ущерба в 73 триллиона долларов. Ранее предполагалось, что некоторым странам всё же удастся избежать основного удара, но новое исследование доказывает, что уже к 2100 году изменение климата окажет негативное воздействие на практически все страны мира.

Национальное бюро экономических исследований обнародовало информацию о том, что страны с разными экономиками будут сталкиваться со значительной потерей дохода, если они не начнут соблюдать Парижское соглашение 2015 года. Отмечается, что был использован групповой набор данных из 174 стран за период с 1960 по 2014 годы. Стало очевидно, что на рост ВВП на душу населения весьма негативно влияют колебания температуры (причём это происходит как при повышении температуры, так и при понижении). Но всё же нет каких-либо статистически значимых эффектов для изменения количества осадков.

Анализ показал, что постоянное повышение температуры воздуха на четыре сотые градуса по Цельсию за год, при отсутствии так называемой политики смягчения, снизит мировой реальный ВВП на душу населения, в среднем, на 7,22 процента к 2100 году. В Соединённых Штатах Америки, например, при дальнейшем глобальном потеплении ожидается до 21,5 процентов снижения ВВП (к указанному году).

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Доктор Камиар Мохаддес, соавтор исследования, рассказал, что любые отклонения климатических условий (засуха/наводнение/жара/похолодание/стихийные бедствия) имеют неблагоприятные последствия для экономики. Учёные рассмотрели порядка десяти разных секторов в экономике США и пришли к выводу о том, что все они страдают хотя бы от одного проявления изменения климата. Мохаддес добавил, что при сосредоточении на США исследователи смогли сравнить как реагирует (и реагирует ли) экономическая деятельность в жарких или влажных районах на колебания температуры вокруг исторических норм так же, как и в холодных или сухих районах в одной большой стране.

Учёные пришли к выводу, что все страны будут страдать от проявлений глобального потепления: будь то бедные страны или богатые, несмотря на местонахождение государства.

В отчёте говорилось и про Канаду, поскольку эта страна начала прогреваться в два раза быстрее, чем остальной мир. Сейчас уже существует опасность для людей, экосистемы, а также прибережных общин. Экономика этой страны может сократиться на 13 процентов.

Падение ВВП на душу населения состоится и в Японии, России, Швейцарии, и так далее. Причём у нашего соседа экономика может сократиться на 9 процентов, а у Швейцарии — на 12. Япония теряет 10 процентов.

Исследователи говорят о том, что мировая экономика адаптируется к изменениям, но их всё же этого недостаточно. Отмечается, что требуется около 30 лет для адаптации к изменению климата, но даже при изменении этих рамок США всё равно потеряет 7 процентов.

Мохаддес напомнил как в Британии недавно был самый жаркий день в истории: тогда от жары погнулись железнодорожные пути, а такие события ведут к экономическим потерям и станут более частыми без политики, направленной на устранение угроз изменения климата.

Считается, что смягчить падение сможет Парижское соглашение 2015 года — при таком раскладе удастся стабилизировать потепление (лишь плюс одна сотая градуса), при сокращении реального ВВП на душу населения на 1,07 процента.





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