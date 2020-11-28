Избежание дефолта: ожидает ли Украину банкротство | Экономика | Деньги

На что надежда?

Дефолт Украине в 2021 г. не грозит, хотя избежать его будет трудно — считает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

«Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что грядущий год мы пройдем. Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такой сценарий, а полагался на команду наших переговорщиков (министр финансов работает над этими вопросами) и ждал позитивных сигналов — приезд миссии (МВФ. – Ред.) или второй транш по программе stand by», — сказал нардеп.

Однако не все эксперты разделяют такое мнение.

Так, аналитик финансовой компании ТелеТрейд Сергей РОДЛЕР полагает, что в последнее время страна постоянно находится на грани дефолта. Все дело в том, что ситуация с госдолгом невероятно запутанная, к чему привел ряд ошибочных действий власти по работе с задолженностью в последнее десятилетие. Единственный способ справиться с возникшей проблемой — замещать более дешевым новым долгом старый и дорогой.

В свою очередь, старший аналитик финансовой компании «Альпари» Вадим ИОСУБ считает, что основной риск дефолта связан с возможным прекращением сотрудничества с МВФ. Фонд удручен откатом в антикоррупционной политике, в частности, отменой Конституционным судом электронного декларирования доходов чиновниками. Если прогресса в этом направлении не достигнут, то МВФ приостановит финансирование, что будет означать прекращение программ с другими кредиторами. Речь идет о деньгах Всемирного банка (ВБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), макроэкономической помощи ЕС, кредитах под гарантию США, то есть, о сумме порядка 10 млрд долл.

Кроме того, это может стать сигналом для понижения рейтинга страны. Резко снизится спрос со стороны международных инвесторов на наши гособлигации в иностранной и национальной валюте и вырастет стоимость обслуживания долга. Упадут и прямые инвестиции в экономику.

Внешний госдолг на начало октября — 51 млрд долл., при том, что официальные международные резервы в два раза меньше — 26 млрд долл. Без возможности рефинансирования и новых заимствований Украина вскоре будет не в состоянии обслуживать имеющиеся долги. Хорошая новость в том, что вряд ли это случится в 2021 г., вероятнее – в 2022 г.

Каковы риски?

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей ШЕВЧИШИН говорит, что риски дефолта есть при стечении неблагоприятных обстоятельств экономического и политического характера. Во-первых – это пандемия коронавируса, которая может «положить» и так слабую экономику Украины. Во-вторых, раздут бюджет на 2021 г. В-третьих, это отсутствие внешней поддержки, и отток капитала. В-четвертых — неблагоприятные ценовые тенденции по ключевым экспортным товарам при высокой стоимости импорта. В-пятых — глубокая девальвация гривны.

Тем не менее, эксперт полагает, что сейчас вероятность дефолта достаточно низкая.

А вот аналитик «Центра биржевых технологий» Максим ОРЫЩАК настроен позитивно. Он полагает, что дефолта в 2021 г. не будет. Достаточность золото-валютных резервов (ЗВР) страны, стабильность внешнего фона благодаря победе на выборах в США Джо Байдена, постепенное снижение рисков со стороны пандемии, регулярность торговых отношений с основными партнерами (ЕС и Китай), отсутствие эскалации конфликта с РФ и уверенность по вопросу поступления газа в страну – это факторы залога умеренно оптимистичной динамики украинской экономики.

Эксперт считает, что взрывного роста экономики не будет, но и падения ее ждать не стоит. Страна долгие годы жила в условиях политической нестабильности (после 2014 г.), затем был внешний гнет из-за торговых и валютных войн США и Китая, затем, в 2020 г., пришлось выживать в условиях общемировой пандемии. И при этом все равно сохранялись экспортно-импортные отношения с Китаем и еврозоной. То есть, экономика, упав, продолжала функционировать.

Тем не менее, эксперт признает, что 2021 г. будет трудным и риски дефолта все же есть. К нему может привести, во-первых, отсутствие внешнего кредитования в совокупности с необходимостью задействовать ЗВР страны на стабилизацию валютного рынка. Во-вторых — срыв торговых контрактов с Китаем. В-третьих – политическая дестабилизация внутри страны.

Как поможет МВФ?

Для недопущения дефолта очень важно продолжать сотрудничество с МВФ. В Минфине шансы на получение очередного транша еще до конца 2020 г. оценивают как высокие. Там заявили, что Украина уже успела выполнить 4 из 10 структурных маяков по программе stand-by. Еще два находятся на финальной стадии.

А вот мнения экспертов разделились. С. Родлер полагает, что транш от МВФ поступит, но для этого Украине нужно убедить ведомство в приверженности реформам. В частности, Киев критикуют за отсутствии прогресса по борьбе с коррупцией. М. Орыщак считает, что ситуация с кредитами от МВФ не данный момент запутанная. Ведется политическая игра. Сложно делать выводы: продолжит ли МВФ кредитовать Украину или нет, так как за много лет сотрудничества МВФ показал себя как ненадежная структура для уверенного формирования стратегии страны на основании этих отношений.

А. Шевчишин думает, что в условиях доступа для Украины внешних рынков с возможностью размещения евробондов потребность в МВФ будет низкой или вовсе не потребуется. Но кредиты МВФ – самые дешевые. Более того, на сотрудничество с Фондом ориентируются западные кредиторы, поэтому сохранение отношений с МВФ является важным фактором для стабильности.

С. Родлер же говорит, что в случае срыва программы с МВФ вся надежда будет на внутренний спрос на ценные бумаги. Его нужно будет стимулировать путем дешевого финансирования по учетной ставке.

А если дефолт случится?

Министр финансов Сергей МАРЧЕНКО заявил, что последствия дефолта будут плачевными. Если он наступит, Украина будет отброшена в развитии на 5-10 лет назад, и это негативно скажется на партнерских отношениях страны с другими государствами.

Большинство экспертов полагают так же. Так, А. Шевчишин считает, что дефолт «добьет» экономику, не давая ей возможности привлекать внешнее кредитование на долгие годы. Последствием этого станет гиперинфляция, глубокая девальвация, падение доходов населения. Возможны социальные волнения и политический кризис.

В. Иосуб тоже говорит, что дефолт станет причиной сильной девальвации гривны, которая, в свою очередь, приведет к всплеску инфляции. Это значит, что доходы украинцев резко снизятся, как в реальном выражении, так и в валютном эквиваленте. М. Орыщак отмечает, что дефолт вызовет падение потребительской активности, бизнеса в стране, банковского сектора, так как население будет активно изымать накопления и появится вероятность невозврата средств кредиторам, тотальное снижение цен, так как не будет спроса.

А вот С. Родлер говорит, что сам по себе дефолт не является концом света. Например, Аргентина только за последние 20 лет объявляла его три раза. Главным образом, от дефолта страдает население — из-за резкого обесценивания нацвалюты, а также репутация страны в качестве заемщика. Таким странам дают в долг неохотно и под больший, чем другим, процент. Судьба экономики будет зависеть от условий реструктуризации задолженности, о которых удастся договориться с держателями долга. Но на практике мы видим, что инвесторы продолжают работать даже со странами, которые за последние 200 лет объявляли дефолт девять раз — речь идет все о той же Аргентине. Причем, в 2001 г. сумма дефолта в этой стране составила 80 млрд долл.!

Тем не менее, эксперты полагают, что все-таки дефолта нужно избегать всеми силами, чтобы не допустить обнищания населения. В. Иосуб говорит, что для этого необходимо сохранить сотрудничество с МВФ и другими кредиторами. При этом, нужно наступить на горло коррупции и исключить шаги назад в борьбе с ней. По мнению С. Родлера, не допустить банкротства страны можно путем дальнейшего снижения курса гривны, как минимум, до заложенного в проект бюджета на 2021 г. уровня в 29,1 за долл. Это позволит государству избежать дефолта, но отрицательно скажется на материальном положении граждан.

Какие еще страны на грани банкротства?

— Украина — не единственная страна с угрозой банкротства. На данный момент порядка 80 стран на грани дефолта. Экономические последствия коронакризиса нанесли удар по всем развивающимся странам. Это Аргентина, Турция, Греция, Латвия, Португалия, Исландия, Россия, Мексика и т.д. Обвалились цены на сырье, упал спрос на экспортные товары. Массово выросла безработица, сократился объем денежных переводов, осуществляемых трудовыми мигрантами, практически полностью замер туризм. Восстановление займет не один год.

Максим Орыщак, аналитик «Центра биржевых технологий»

Виктория Хаджирадева

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