Из-за жадности Нацбанка доллар подорожал: установлен новый курс

Курс валют на 17 ноября 2018 года: маневры НБУ на межбанковских торгах заставили доллар подорожать

В субботу 17 ноября действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2777.4256 гривны

100 евро – 3139.8796 гривны

10 российских рублей – 4.1693 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 17 ноября составляет 27,77 грн. Курс евро НБУ на 17 ноября находится на уровне 31,40 грн.

В предыдущий банковский день, четверг 15 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2783.9406 гривны

100 евро – 3144.7393 гривны

10 российских рублей – 4.0942 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 16 ноября НБУ своими маневрами привел к поднятию курса доллара. Американская валюта подорожала на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро вырос на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

Нацбанк вышел на торги в середине дня со скупкой валюты через формат Matching и купил не менее 10 млн долларов. Из-за действий регулятора котировки пошли вверх. В 12 часов дня НБУ объявил справочный курс доллара на уровне 27,7447 грн (по сравнению с предыдущим банковским днем он снизился на 3 копейки).

К моменту завершения торгов на межбанке доллар вырос до уровня 27,74/27,77 грн. Курс евро к концу сессии в пятницу поднялся до уровня 31,64/31,67.

В обменниках 16 ноября доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 2 копейки, до 27,90/27,95. Наличный евро в покупке вырос на 1 копейку, а в продаже снизился на 3 копейки, до 31,58/31,67.

Как сообщалось, Национальный банк Украины внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплатам в Украине. Согласно новым правилам денежных переводов, теперь банкам и их клиентам разрешается использовать коммуникационные технологии Paperless.

Нацбанк решил создать возможность для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширить круг участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы. Клиенты банков теперь смогут подавать электронные копии документов, чтобы перевести деньги за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте, а банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов.

Еще одно изменение касается того, что теперь разрешен перевод гривен в иностранную валюту при отправке. Получить денежный перевод из-за границы также можно будет в гривневом эквиваленте.

Напомним, деньги за растаможку авто будут направлены в Пенсионный фонд.

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