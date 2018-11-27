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Из-за военного положения Омелян переоделся в камуфляж (ФОТО) — Деловая столица

Политика 27 Ноя 2018
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян пришел на совещание министерства по поводу введения военного положения в камуфляжной форме

Совещание проходило с профильными структурами: Укравтодором, УЗ, АМПУ, Госавиаслужбой, Украэрорухом, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Как сообщала «ДС», в Украине усилят охрану важных объектов инфраструктуры — авто- и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов из-за военного положения.

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Минэкономразвития: Военное положение пока не ограничивает экономическую деятельность - Деловая столица →



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