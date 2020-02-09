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Из-за снегопадов на Донбассе блокируется пропуск через линию разграничения. Новости политики

Политика 09 Фев 2020
Из-за снегопадов на Донбассе блокируется пропуск через линию разграничения. Новости политики
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В последние дни сильно осложнили пропуск через линию разграничения на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу ООС.

Сообщается, что пересечение линии разграничения осложнено на участках ответственности оккупационной администрации в Донецкой области в связи со снегопадами. В частности, за пределами КПВВ «Марьинка», «Майорск», «Новотроицкое» и «Гнутово» остаются нерасчищенными от снега участки дорог.

«8 февраля 2020 это привело к прибытию 17 транспортных средств и 20 граждан с неподконтрольных правительству Украины территорий на КПВВ «Марьинка» уже после его закрытия», — говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что для пропуска автомобилей и пеших продлили работу КПВВ.

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