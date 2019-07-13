Из-за скандального телемоста Малахова внесли в базу «Миротворца» — новости политики

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Журналиста обвиняют в сознательном участии в информационно-пропагандистской провокации страны-агрессора.
Андрея Малахова внесли в базу «Миротворца» / фото instagram.com/malakhov007/
Российского журналиста Андрея Малахова, который должен был проводить скандальный телемост «Надо поговорить» с российской стороны, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, Центр обратился с призывом пропагандиста к правоохранителям.
Журналиста обвиняют в сознательном участии в информационно-пропагандистской провокации страны-агрессора, сообщает сайт «Миротворца».
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«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию как заявление о совершении этим человеком сознательных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности и международного правопорядка», – говорится в заявлении Центра.
Отметим, Андрей Малахов – российский журналист и телеведущий. Ведущий программ не телеканале «Россия-1». Именно Андрей Малахов вместе с Марией Ситтель должен был быть ведущим скандального телемоста «Надо поговорить» в студии в Москве.
Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом «Россия1» и украинским NewsOne.
8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, вещающих под логотипами «112 Украина» и NewsOne.
После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.
Генпрокурор Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ОАО «Промсвязьбанк», через который финансируются оборонные заказы России. В связи с этим зарегистрировано уголовное производство о финансировании терроризма.
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