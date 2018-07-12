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Из-за неграмотных девочек мировая экономика теряет до 30 трлн долларов

Мировая экономика 12 Июл 2018
Из-за неграмотных девочек мировая экономика теряет до 30 трлн долларов
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  • Из-за неграмотных девочек мировая экономика теряет до 30 трлн долларов  Вести.Ru

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    Источник

    Всемирный банк: из-за отсутствия образования у девочек мировая экономика теряет до $30 трлн в год →



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