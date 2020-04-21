Из-за коронакризиса могут обнищать 170 стран — Новости Украины — Экономика

Через новый финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, за финансовой помощью к Международному валютному фонду обратились правительства 103 стран. Об этом сообщила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева в своей колонке, размещенном на сайте фонда.

«Наш Совет директоров рассмотрит половину этих обращений до конца месяца», — резюмировала Георгиева.

По ее словам, МВФ увеличил размер фонда, из которого планируют направлять средства на экстренную финансовую поддержку в связи с пандемией СOVID-19. В настоящее время объем фонда составляет 100 млрд долларов.

Кристалина Георгиева также отметила, что МВФ располагает кредитным потенциалом в размере 1 трлн долларов, что в 4 раза больше, чем во время экономического кризиса 2008-2009 годов. МВФ уже одобрил чрезвычайное финансирование для 21 из 103 стран.

Кроме этого, финансовая организация создала специальный фонд на 1,4 миллиарда долларов. Эти средства будут привлекать на гранты правительствам 29 наименее богатых стран мира, чтобы они могли оплатить свои долговые обязательства и тратить больше собственных финансов на борьбу с коронавируса.

По прогнозам МВФ, Украина входит в топ-3 постсоветских стран у которых ВВП пострадает больше всего из-за коронавируса в 2020 году. Хуже нас ситуация только у Литвы и Латвии. При этом их экономики практически полностью восстановится за год, экономике Украины понадобится на это около 2-3 лет. Читайте также: Сотрудничество с МВФ поддерживают треть украинцев, почти половина против новых кредитов – опрос

Ранее сообщалось о том, что в Верховной Раде ожидают получение транша через три недели после принятия во втором чтении законопроекта №2571-п «О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», также известного, как «антиколомойский» закон. Документ запретит возвращать бывшим владельцам национализированные банки, в том числе и «Приватбанк».

В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что Украина может получить первый транш, сумма которого составит 2 млрд долларов, уже в мае.

Во время внеочередного заседания 16 апреля Верховная Рада изменила регламент для того, чтобы быстрее принять проект атиколомойського» закона, к которому зарегистрировали 16 тысяч правок. Передать проект в парламент комитет планирует в среду, 22 апреля. Предварительно в этот же день пройдет следующее внеочередное заседание парламента.

Подробнее читайте в материале Юлии Самаевой «Коломокризис» на сайте ZN.UA.





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